LPG Crisis: LPG সংকট মেটার নামই নেই, এবার সরকারের আরও কড়া পদক্ষেপ: আর লাইন দিলেও মিলবে না সিলিন্ডার
Delhi LPG ban: কালোবাজারি রুখতে সরকারের কড়া পদক্ষেপ। মজুতদারি ও অনিয়ম বন্ধ করতে পুলিস এবং খাদ্য দফতর শহরের বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সিতে অভিযান চালাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্যাসের আকাল পরিস্থিতির মধ্যে কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার। এখন থেকে কোনো গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর তাদের গোডাউন বা স্টোরেজ পয়েন্ট থেকে সরাসরি গ্রাহকদের কাছে সিলিন্ডার বিক্রি করতে পারবেন না। রবিবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।
আরও পড়ুন:Petrol Pump Filled Vehicles Water: পাম্পে পেট্রোলের বদলে দেওয়া হচ্ছিল জল, গাড়ি বিকল হতেই তুলকালাম গ্রাহকদের
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রান্নার গ্যাসের সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। গ্রাহকদের অহেতুক গ্যাস এজেন্সি বা গোডাউনের সামনে ভিড় না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'বুকিং করা প্রতিটি সিলিন্ডার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গ্রাহকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।' তেল বিপণন সংস্থাগুলো (OMCs) ডিস্ট্রিবিউটরদের সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, গোডাউন থেকে সরাসরি সিলিন্ডার বিক্রি করা সম্পূর্ণ বেআইনি।
পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা
সরকার ছোট ৫ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের প্রাপ্যতা আরও বাড়িয়েছে। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নিয়ম শিথিল করা হয়েছে- এখন থেকে কোনো ঠিকানার প্রমাণপত্র (Address Proof) ছাড়াই শুধুমাত্র একটি বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে এই সিলিন্ডার কেনা যাবে। গ্রাহকদের সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট এইচপিসিএল আউটলেটগুলোতে ১১টি হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ৪ এপ্রিল দিল্লিতে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৭৯টি সিলিন্ডার বুকিং হয়েছে এবং সরবরাহ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৩৫টি। বর্তমানে সিলিন্ডার বুক করার পর বাড়িতে পৌঁছাতে গড়ে ৪.২৪ দিন সময় লাগছে।
উল্লেখ্য, অবৈধ মজুতদারি রুখতে প্রশাসন অত্যন্ত সক্রিয়। ইতিমিধ্যে দিল্লি পুলিস ১৭টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে এবং খাদ্য ও সরবরাহ দফতর ৭৬টি গ্যাস এজেন্সি পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ জানানোর জন্য একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।
আরও পড়ুন:LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা
