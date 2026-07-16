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'ওয়াংচুকের জীবন বাঁচাতে যা প্রয়োজন সব করুন!' অনশনের ১৯ দিনে কেন্দ্রকে কড়া নির্দেশ আদালতের

Sonam Wangchuk Hunger Strike: NEET-UG সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন ১৯ দিনে পড়ল। ৮.৫ কেজি ওজন হারানোয় ও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণসংশয়ের আশঙ্কায় দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে, ওয়াংচুকের জীবন বাঁচাতে যা প্রয়োজন সব করতে হবে এবং প্রতিদিন সরকারি ডাক্তার দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 16, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:38 PM IST
'ওয়াংচুকের জীবন বাঁচাতে যা প্রয়োজন সব করুন!' অনশনের ১৯ দিনে কেন্দ্রকে কড়া নির্দেশ আদালতের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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