/Private School Teachers: বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকাদের জন্য বিরাট সুখবর‌! ছুটি নিয়ে ঐতিহাসিক রায় হাইকোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকাদের জন্য দারুণ ও খুশির খবর শোনাল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সরকারি স্কুলের শিক্ষিকারা যেভাবে সন্তানদের দেখাশোনার জন্য ছুটি (Child Care Leave) পান, এখন থেকে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকারাও ঠিক একইভাবে সেই ছুটি পাবেন। আদালত এই সুবিধাকে মহিলাদের সমতার অধিকার হিসেবে দেখছে।
প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার ডিভিশন বেঞ্চ আগের একটি রায়কে বদলে দিয়ে এই নতুন নিয়ম জারি করেছেন। আদালত বলেছে, সন্তানের লালন-পালন, পড়াশোনা, পরীক্ষা বা অসুখ-বিসুখের মতো প্রয়োজনে কোনও স্বীকৃত বেসরকারি স্কুল তাদের মহিলা কর্মীদের এই ছুটি দিতে আনাড়ি করতে বা মানা করতে পারবে না।
রায়ের মূল বিষয়গুলো হল- দিল্লির স্কুল শিক্ষা আইন (DSE Rules) অনুযায়ী, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকারাও সরকারি স্কুলের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। একজন শিক্ষিকা তাঁর পুরো চাকরিজীবনে মোট ৭৩০ দিন (অর্থাৎ ২ বছর) এই ছুটি নিতে পারবেন। প্রথম দুই সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য এই ছুটি ব্যবহার করা যাবে।
এই ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মও রয়েছে, যেমন: চাইল্ড কেয়ার লিভ নিতে হলে একবারে অন্তত ১৫ দিনের জন্য নিতে হবে। আর ১ বছরে একজন শিক্ষিকা সর্বোচ্চ তিনবার এই ছুটি নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এই রায়ের ফলে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মহিলা কর্মীদের ভেদাভেদ মুছে গেল। এখন থেকে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকারাও কোনও চিন্তা ছাড়াই চাকরি করার পাশাপাশি তাঁদের সন্তানদের ভালোভাবে মানুষ করার সুযোগ পাবেন।
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