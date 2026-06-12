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Private School Teachers: বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকাদের জন্য বিরাট সুখবর‌! ছুটি নিয়ে ঐতিহাসিক রায় হাইকোর্টের

Delhi High Court: দিল্লি হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়। এখন থেকে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের নিয়ম সমান হল। একজন শিক্ষিকা চাকরিজীবনে মোট ২ বছর ছুটি পাবেন। সন্তানের পড়াশোনা ও অসুস্থতার জন্য এই ছুটি নেওয়া যাবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:53 PM IST
Private School Teachers: বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকাদের জন্য বিরাট সুখবর‌! ছুটি নিয়ে ঐতিহাসিক রায় হাইকোর্টের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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