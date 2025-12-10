English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indigo Flight Cancelled: 'যত দ্রুত সম্ভব যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দিন', ইন্ডিগো বিপর্যয়ে কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের..

Indigo Flight Cancelled:  কেন্দ্রকে আদালতের প্রশ্ন, 'যদি একটি সংকট তৈরি হয়, তাহলে অন্য বিমান সংস্থাগুলিকে সুবিধা নিতে দেওয়া হবে কেন? ভাড়া ৩৫-৪০ হাজার পর্যন্ত যেতে পারে কীভাবে'? আদালত বলেছে, 'আপনারা পরিস্থিতিটিকে আরও খারাপ হতে দিয়েছেন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 10, 2025, 04:30 PM IST
Indigo Flight Cancelled: 'যত দ্রুত সম্ভব যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দিন', ইন্ডিগো বিপর্যয়ে কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একের পর এক বিমান বাতিল। বিমানবন্দরে আটকে পড়েছিলেন বহু যাত্রী। তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সংকটের সময়ে বিমানের ভাড়া কেন নিয়ন্ত্রণে রাখা গেল না? আদালতে ভর্ত্‍সনার মুখে পড়ল কেন্দ্রও। আগামী বছরের ২২ জানুয়ারি দিল্লি হাইকোর্টে ফের ইন্ডিগো মামলার শুনানি।

চূড়ান্ত বিপর্যয় ইন্ডিগোতে। বিনা নোটিশে বিমান বাতিলে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়তে হল যাত্রীদের। দেশজুড়়ে স্তব্ধ পরিষেবা। কেন এমন পরিস্থিতি? দায় কার? স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্তে দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়েক করা হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টে। আজ, বুধবার মামলাটির শুনানি হল দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি   বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ। 

দিল্লি হাইকোর্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'আমরা আশা করি অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক, ডিজিসিএ (DGCA) এবং ইন্ডিগো দ্রুততম সময়ে বিমানবন্দরগুলিতে আটকে পড়া যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেবে'। কেন্দ্রকে আদালতের প্রশ্ন, 'যদি একটি সংকট তৈরি হয়, তাহলে অন্য বিমান সংস্থাগুলিকে সুবিধা নিতে দেওয়া হবে কেন? ভাড়া ৩৫-৪০ হাজার পর্যন্ত যেতে পারে কীভাবে'? আদালত বলেছে, 'আপনারা পরিস্থিতিটিকে আরও খারাপ হতে দিয়েছেন'।

কেন্দ্রের তরফে  অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল চেতন শর্মা বলেন,  'ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই এয়ারলাইন্সটিকে কারণ দর্শানোর শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে'। তাতেও অবশ্য সন্তুষ্ট হয়নি দিল্লি হাইকোর্ট। বরং কেন্দ্রের কাছে জানতে চাওয়া হয়.  'সংকট শুরু হওয়ার পর আপনারা এই পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন। প্রশ্ন সেটা নয়। পরিস্থিতি আদৌ তৈরি হল কেন? আর আপনারা কী করছিলেন'? বস্তুত, আটকে পড়া যাত্রীদের সাথে বিমানবন্দরের কর্মী যাতে ভালো ব্যবহার করেন, তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে রিপোর্ট তলব করেছে আদালত। 

এদিকে ইন্ডিগো বিপর্যয়ে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও।  সেই মামলায় জরুরিভিত্তিতে শুনানির আর্জি অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে  সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত  বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ।  শীর্ষ আদালত বলেছে, 'আমরা বুঝতে পারছি যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিমানবন্দরে আটকে পড়েছে। তাঁদের অনেকেরই জরুরি কাজ ছিল, কিন্তু তাঁরা তা করতে পারেননি। কেন্দ্রটি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত, পদক্ষেপ করেছে। সুতরাং এই মুহূর্তে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আদালতের অপেক্ষা করা উচিত'। 

Tags:
Indigo Flight CancelledIndigo Crisisdelhi high court
