Delhi High Court reprimands wife: ভুয়ো 498 A কেস দিয়ে গোটা শ্বশুরবাড়িকে ফাঁসানোয় মহিলাকে তীব্র তিরস্কার হাইকোর্টের! মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে...

Delhi High Court reprimands wife: ভুয়ো 498 A কেস দিয়ে গোটা শ্বশুরবাড়িকে ফাঁসানোয় মহিলাকে তীব্র তিরস্কার হাইকোর্টের! মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে...
False case against in laws: দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, স্পষ্টতই অবিশ্বাস্য অভিযোগ স্ত্রীর এবং ভিত্তিহীন মামলা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি বিচার ব্যবস্থার উপর অনাবশ্যক অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি করে, ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি হাইকোর্ট (Delhi High Court) স্বামীর পরিবারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) ধারা ৪৯৮এ (498 A), ৪০৬ (406), এবং ৩৪ ধারায় (34) মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্য স্ত্রীকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেছে।
ঘটনার সূত্রপাত:
২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট, দিল্লি হাইকোর্ট একটি মামলা খারিজ করে দেয়। এক স্ত্রী তাঁর ননদ ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ এনে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছিলেন। মামলার বিচার চলাকালীন স্বামীর বাবা-মা মারা গেলেও মামলাটি চলতে থাকে।
আবেদনকারীর বক্তব্য:
ওই মহিলা ২০০৭ সালের ১৯ এপ্রিল বিয়ে করেন এবং ২০০৮ সালে তাঁদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। পুলিসের কাছে দায়ের করা এফআইআর-এ তিনি দাবি করেন যে, বিবাহের আগেও বাগদানের অনুষ্ঠানে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন সোনার আংটির বদলে হিরের আংটি এবং একটি সোনার ব্রেসলেট দাবি করেছিলেন।
তিনি জানান যে, তাঁদের বিয়ের দিনেও তাঁর পরিবারের উপর হিরের নেকলেস দেওয়ার জন্য আরও চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং এই দাবি মেটানো না হলে বিয়ে বাতিল করার হুমকি দেওয়া হয়।
অভিযোগ:
এছাড়াও, এফআইআর-এ তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি স্ত্রী-ধন হিসেবে প্রায় ৩০০ গ্রাম সোনার গয়না এবং ১.৫ লাখ টাকা মূল্যের একটি হিরের সেট পান, সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে পাওয়া প্রায় ২০০ গ্রাম সোনাও ছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে, এই মূল্যবান জিনিসগুলি তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু সেগুলি কখনও তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়নি, এতে তাঁর বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে।
তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বিয়ের পরে তাঁকে ক্রমাগত মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পরে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর স্বামী তিনবার বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন, যে বিষয়টি স্বামী তাঁর কাছ থেকে নাকি গোপন করেছিলেন। ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের মেয়ের জন্মের পর, তিনি দাবি করেন যে নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। স্বামী বারবার সন্তানের লিঙ্গ নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করতে থাকেন এবং ২০১০ ও ২০১২ সালে সোনা-রূপার আকারে আরও পণ দাবি করেন।
তিনি এও উল্লেখ করেন যে, ২০০৯ সালে তাঁর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের হুমকি দিয়ে তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁর অংশ দাবি করার জন্য চাপ দেন। এরপর ২০১২ সালে তিনি তাঁর স্বামীর পরকীয়ার প্রমাণ পান। অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বেশ কয়েকবার তাঁদের মেয়েকে অস্বীকার করার হুমকি দেন এবং এমনকি তাঁর পিতৃত্ব নিয়ে ভিত্তিহীন সন্দেহ প্রকাশ করে ডিএনএ পরীক্ষারও নির্দেশ দেন।
কথাবার্তায় গালাগাল ছাড়াও, তিনি জানান যে তাঁকে এবং তাঁর নাবালিকা মেয়েকে একাধিকবার বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। ২০১৭ সালের এপ্রিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, যখন অভিযোগকারীকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয় এবং অভিযুক্ত স্বামী গলা টিপে ধরেছিলেন বলে অভিযোগ। ২০১৭ সালের ৬ জুন তাঁকে বৈবাহিক বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং কোনও টাকা বা মূল্যবান জিনিস ছাড়াই তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে আশ্রয় নিতে হয়।
তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁর ননদ এবং ননদের স্বামী তাঁদের সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীকে আরও গার্হস্থ্য হিংসায় উৎসাহিত করতেন। তিনি অভিযোগ করেন যে তাঁরা প্রায়শই তাঁকে (অভিযোগকারীকে) 'bloody bitch' বলে অপমান করতেন, যা তাঁর ডাকনামে পরিণত হয়েছিল। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে অভিযোগকারীর স্বামী তাঁর কাছ থেকে দুই কিলোগ্রাম রূপা এবং চারটি সোনার মুদ্রা আদায় করে তা নিজের লাভের জন্য বিক্রি করে দেন।
অপরপক্ষের যুক্তি:
আবেদনকারী পক্ষের (স্বামীর বোনের) কৌঁসুলি অমৃতা সরকার যুক্তি দেন যে এই এফআইআরটি মিথ্যা এবং তুচ্ছ ও বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে। সরকার দিল্লি হাইকোর্টের সামনে বলেন: 'অভিযোগকারী আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন এবং ভয়ঙ্কর অভিযোগ এনেছেন, যা কোনও সময়েই প্রমাণ করা যায়নি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল আবেদনকারীকে হয়রানি করা এবং শোষণ করা।' সরকার Kahkashan Kausar alias Sonam & Ors. v. State of Bihar & Ors. (2022) 6 SCC 599 মামলার উদাহরণ দেন।
দিল্লি হাইকোর্ট আরও বলে যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-এ ধারাটি মহিলাদের পণ সংক্রান্ত হয়রানি এবং স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির দ্বারা নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করার জন্য চালু করা হয়েছিল। তবে, সঠিক তদন্ত ছাড়াই, অতিরিক্ত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কারণে বৈবাহিক বিরোধে স্বামীর আত্মীয়দের জড়ানোর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এই আইনের চরম অপব্যবহার হবে।
দিল্লি হাইকোর্ট মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করে যা বলেছে
দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অরুণ মঙ্গা তাঁর ২৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের রায়ে (2025:DHC: 8114) বলেন যে, এফআইআর অনুসারে অভিযোগকারী (স্ত্রী) অভিযুক্ত নং ১ (স্বামী)-কে ২০০৭ সালের ১৯ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বিয়ে করেন।
স্ত্রীর অভিযোগে নিষ্ঠুরতার কোনো সুনির্দিষ্ট বিবরণ নেই
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, আবেদনে বলা হয়েছে যে আবেদনকারী (স্বামীর বোন) ২০০০ সালের ৬ অক্টোবর বিবাহিত হওয়ার কারণে অভিযোগকারীর (স্ত্রী) সংসারে খুব কমই থাকতেন, কেবল ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছাড়া। এছাড়া, স্বামীর বদলিযোগ্য চাকরির কারণে তাঁকে সর্বদা স্থান পরিবর্তন করতে হত। এই বাস্তবিক অবস্থানটি রেকর্ড দ্বারা বা অন্যভাবে উত্তরদাতা নং ২-এর (স্ত্রীর) আইনজীবী দ্বারা অস্বীকার করা হয়নি।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, অভিযোগকারীর (স্ত্রীর) ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কন্যা সন্তানের জন্মের পরে বা পরবর্তী কোনও সময়ে আবেদনকারী (স্বামীর বোন) এসে অভিযোগকারীর বাড়িতে ছিলেন কিনা এবং যদি থেকে থাকেন, তবে তা কোনো উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য ছিল কিনা, সে বিষয়েও কোনো অভিযোগ নেই।
দিল্লি হাইকোর্ট বলে: 'এমন পরিস্থিতিতে, এটা অত্যন্ত অসম্ভব যে আবেদনকারী তাঁকে (স্ত্রীকে) মৌখিকভাবে নির্যাতন, অপমান ও উপহাস করতেন পুত্র সন্তান জন্ম না দেওয়ার জন্য এবং অন্য সন্তান, বিশেষ করে পুত্র সন্তানের জন্ম না দেওয়ার জন্য খোঁটা দিতেন, এবং/অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য অভিযোগকারী ও তাঁর পৈতৃক পরিবারকে বাধ্য করতেন বা চাপ দিতেন কারণ কন্যা সন্তান হয়েছে। বা সেই কারণে ২০১০ সালের মার্চ মাসে অভিযোগকারীর পৈতৃক পরিবার অভিযুক্ত নং ১-কে (স্বামী) একটি সোনার আংটি, এবং অভিযোগকারীকে ১ কেজি রূপা ও ১০ গ্রাম ওজনের চারটি সোনার মুদ্রা এবং ২০১২ সালে ১ কেজি রূপা দিতে বাধ্য হয়।'
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে: 'এফআইআর-এ আবেদনকারীর কোনও সুনির্দিষ্ট তারিখ, উপলক্ষ, বিবরণ/বিশেষ তথ্য বা কোনও প্রকাশ্য বা গোপন কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেখান থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে আবেদনকারী অভিযুক্ত নং ১-কে গার্হস্থ্য সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন, প্ররোচনা দিয়েছিলেন এবং উৎসাহিত করেছিলেন।'
সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়াই ননদের নাম এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছিল
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদনকারীর (স্বামীর বোনের) অভিযোগকারীর (স্ত্রীর) বাড়িতে থাকাকালীন, আবেদনকারী অভিযোগকারীকে অপমান, লাঞ্ছনা করতেন এবং অত্যন্ত অশালীনভাবে ‘bloody bitch’ বলে ডাকতেন। যা এত ঘন ঘন বলা হত যে এটি তাঁর ডাকনামে পরিণত হয়।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে আবেদনকারী (স্বামীর বোন) ২০০০ সালের ৬ অক্টোবর বিবাহিত এবং স্বামীর বড় বোন। স্বামী নিজে ২০০৭ সালে বিবাহ করেন। ২০০৭ সালে স্বামীর বিয়ের আগেই আবেদনকারী (ননদ) তাঁর নিজের বিবাহের সাত বছর পার করে ফেলেছিলেন। তাঁর আইনজীবী (শ্রীমতী অমৃতা সরকার)-এর যুক্তিতে সারবস্তু আছে যে আবেদনকারী তাঁর স্বামীর বিমান বাহিনীর বদলিযোগ্য চাকরির কারণে সর্বদা স্থান পরিবর্তন করতেন।
স্বীকার করা হয়েছে, প্রাসঙ্গিক সময়ে (২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি), আবেদনকারীর (ননদের) স্বামীও তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে, অর্থাৎ তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের অতিথি ছিলেন (যথাক্রমে বিবাহিত কন্যা এবং জামাতা হিসেবে) এবং অভিযোগকারী (স্ত্রী) ও তাঁর স্বামীরও অতিথি ছিলেন।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে: “আবেদনকারীর (ননদের) স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগই নেই। এটা অত্যন্ত অসম্ভব যে আবেদনকারী, তাঁর স্বামীর উপস্থিতিতে, অভিযোগকারীকে অপমান, লাঞ্ছনা করতেন এবং অত্যন্ত অশালীনভাবে ‘bloody bitch’ বলে ডাকতেন যা এত ঘন ঘন বলা হত যে এটি তাঁর ডাকনামে পরিণত হয়।”
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, যদি আবেদনকারী (ননদ) সত্যিই এমন জঘন্য আচরণে লিপ্ত হতেন, তবে তাঁর স্বামী তা জানতেন বা আবিষ্কার করতেন। স্বাভাবিকভাবেই, তিনি এতে অস্বস্তি বোধ করতেন এবং আবেদনকারী (ননদ) ও তাঁর পৈতৃক পরিবারের প্রতি তাঁর অসন্তোষ ও অসমর্থন প্রকাশ করতেন। অন্ততপক্ষে, একজন যুক্তিবাদী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে, তিনি সেই অস্বস্তিকর এবং বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেন। কিন্তু এমন কিছু ঘটেছে বলেও অভিযোগ করা হয়নি।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে: “প্রথম দৃষ্টিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিঃসন্দেহে, ৪৯৮-এ ধারাটি মহিলাদের পণ সংক্রান্ত হয়রানি এবং স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির দ্বারা নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করার জন্য চালু করা হয়েছিল। তবে, সঠিক তদন্ত ছাড়াই, অতিরিক্ত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কারণে বৈবাহিক বিরোধে স্বামীর আত্মীয়দের জড়ানোর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এই আইনের চরম অপব্যবহার হবে।”
৫ বছর ধরে চলা বিচার সম্পর্কে দিল্লি হাইকোর্ট যা বলেছে
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, এফআইআরটি ২০১৮ সালের কোনও এক সময় নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং পাঁচ বছর ধরে বিচার প্রক্রিয়া এগোয়নি। বিচারের এই বিলম্বও এই আদালতকে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিল করার জন্য অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক কারণ। যদিও আবেদনকারী এই আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিচার স্থগিত ছিল। তবুও, এটি সত্য যে পাঁচ বছর ধরে এটি কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।
মামলার উদাহরণ: Preeti Gupta & Anr. Vs. State of Jharkhand & Anr (2010) 7 SCC 667
অপরাধমূলক মামলায় স্বামীর পরিবারকে জড়ানো নিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট যা বলেছে
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, আইনি বিধানের অপব্যবহার রোধ করতে এবং বিচার প্রক্রিয়া যাতে অপব্যবহার না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি প্রথম দৃষ্টিতে মামলা (prima facie case) প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, সাধারণ ও বহুবিধ অভিযোগ, যা বিস্তৃত এবং সুনির্দিষ্ট নয়, তা আইনি যাচাইয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং বর্তমান মামলার মতো দাঁড়ায়ওনি। এই ধরনের অভিযোগ, যদি পরীক্ষা না করা হয়, তবে আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হতে পারে। এই অপব্যবহারের ফলে অপ্রয়োজনীয় বিচার হতে পারে, যার ফলে জড়িত সকল পক্ষের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি হতে পারে।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে: “যেসব ব্যক্তির কথিত বৈবাহিক নিষ্ঠুরতায় উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই, তাদের হয়রানি রোধ করা আদালতের কর্তব্য। বিষয়টি অন্য একটি দিকও রয়েছে, তা হলো এই ধরনের তুচ্ছ বহুবিধ সাধারণ অভিযোগ আনার পরিণতি অভিযোগকারীর জন্যও বিপরীত ফল আনতে পারে।”
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, অভিযোগকারীর (স্ত্রীর) তুচ্ছ অভিযোগগুলি তাঁর/প্রসিকিউশন-এর মনোযোগ প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে সরিয়ে দিতে পারে এবং এমনকি বৈধ অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতাও ক্ষুণ্ণ করতে পারে। অন্যদিকে, আবেদনকারীর (স্বামীর বোনের) মতো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনাবশ্যক আইনি লড়াই, সামাজিক কলঙ্ক এবং মানসিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে/হতে হয়।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, স্পষ্টতই অবিশ্বাস্য অভিযোগ এবং ভিত্তিহীন মামলা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি বিচার ব্যবস্থার উপর অনাবশ্যক অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি করে, ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে: “এটি ৪৯৮এ আইপিসির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অবিশ্বাস্য করার ঝুঁকিও তৈরি করে, যা হলো পণ সংক্রান্ত হয়রানি এবং বৈবাহিক নিষ্ঠুরতার শিকারদের সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রদান করা।”
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে, বৈবাহিক নিষ্ঠুরতা এবং পণ সংক্রান্ত হয়রানি থেকে মহিলাদের রক্ষা করার জন্য ৪৯৮এ আইপিসি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, স্বামীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে বিস্তৃত এবং ভিত্তিহীন অভিযোগের মাধ্যমে এর অপব্যবহার অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা উচিত। শুধুমাত্র যদি অভিযোগগুলি আইনি যাচাইয়ে দাঁড়ায় এবং প্রথম দৃষ্টিতে বিদ্যমান থাকে, তবেই বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। কারণ, এই ধরনের পদ্ধতি নিরীহ ব্যক্তিদের অপ্রয়োজনীয় মামলা এবং বৈবাহিক দ্বন্দ্বে ফলস্বরূপ কষ্ট, হয়রানি এবং অপমান থেকে রক্ষা করে।
দিল্লি হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়
দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে “উপস্থিত তথ্য ও পরিস্থিতি, এই আদেশের পূর্ববর্তী অংশে রেকর্ড করা পর্যবেক্ষণ, উপরোক্ত মামলাগুলির বর্ণিত নীতিগুলির আলোকে, আমি এই মত পোষণ করি যে প্রশ্নবিদ্ধ এফআইআরটি নথিভুক্ত করা এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সেখানে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উক্ত এফআইআর বাতিলযোগ্য।”
রায়: 'ফলস্বরূপ, আবেদনটি মঞ্জুর করা হলো। আইপিসি ৪৯৮এ/৪০৬/৩৪ ধারার অধীনে পুলিস স্টেশন প্যাটেল নগর, দিল্লিতে নথিভুক্ত এফআইআর নং ৩৫২/২০১৮ তারিখ ০৮.১২.২০১৮ এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ফলস্বরূপ কার্যক্রম বাতিল করা হলো, এর পরিণতি অনুসরণ করে কার্যকর হবে। বিচার স্থগিত রাখার অন্তর্বর্তী আদেশ, যা যেকোনো ক্ষেত্রেই কেবল আবেদনকারীর জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, তা প্রত্যাহার করা হলো। অন্য সহ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার আইন অনুসারে চলতে থাকবে।”
আরও পড়ুন: Indian's Couple tragic death in Italy trip: ইতালিতে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় নিহত সস্ত্রীক জাভেদ আখতার! তিন সন্তান মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে...
আরও পড়ুন: Live-in Partners will rules: 'প্লিজ... যদি ভবিষ্যতে বাঁচতে চান তবে, লিভ-ইন করবেন না!', রেডঅ্যালার্ট জারি করলেন নামী আইনজ্ঞ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল