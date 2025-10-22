High Court on wife's matrimonial home's right: ডিভোর্স হোক বা ছেলে ত্যাজ্যপুত্র, স্ত্রীয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকার অধিকার সারাজীবন: কোর্ট

High Court on wife's matrimonial home's right: ডিভোর্স হোক বা ছেলে ত্যাজ্যপুত্র, স্ত্রীয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকার অধিকার সারাজীবন: কোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামী 'ত্যাজ্যপুত্র' হলেও স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না: দিল্লি হাইকোর্ট
দিল্লি হাইকোর্ট এক বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় জানিয়েছে যে, বিয়ের পর স্ত্রী যদি শ্বশুরবাড়িতে বসবাস শুরু করেন, তবে সেই বাড়িটি একটি "শেয়ারড হাউসহোল্ড" বা যৌথ আবাস হিসাবে গণ্য হবে। এর ফলে, পরবর্তীকালে স্বামী যদি তার বাবা-মায়ের দ্বারা 'ত্যাজ্যপুত্র' ঘোষিত হন, তাহলেও স্ত্রীকে সেই বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।
বিয়ের পর স্ত্রী যে শ্বশুরবাড়িতে এসে ওঠেন, সেটাই তাঁর যৌথ পরিবার। গার্হস্থ্য হিংসা আইনে বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ি ছেলেকে পরিত্যাজ্য করলেও শ্বশুরবাড়িতে থাকার অধিকার থাকে স্ত্রীর। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব নারুলার পর্যবেক্ষণ, বিয়ের পর যে স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে এসে কোনও মহিলা, তখন সেটাই তাঁর ঘর এবং সেই সূত্রে ওই পরিবারেরই অংশ তিনি।
একজন স্ত্রী ও তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে মামলায় আদালত বলে, আবেদনকারিণী স্ত্রীর ২০১০ সালের ১৪ নভেম্বর বিয়ে হয়েছিল। তিনি বিয়ের অব্যবহিত পরেই এসে ওঠেন স্বামী-শ্বশুরের ঘরে। সেই অর্থে তিনি যে বাড়িতে এসে উঠেছিলেন সেটাই তাঁর যৌথ গার্হস্থ্য সম্পর্কের অংশ। কিন্তু, সেই সম্পর্কে চিড় ধরলেও আইনের বিভিন্ন ধারায় কোনও দলিলে নাম না থাকলেও বসবাসের অধিকার এবং তাঁকে উচ্ছেদের কোনও অধিকার দেওয়া নেই।
বিচারপতি সঞ্জীব নারুলা এই আইনি অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি এক মহিলার শ্বশুর-শাশুড়ির আবেদন খারিজ করে দেন, যারা তাদের পুত্রবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন।
ঘটনার প্রেক্ষাপট:
মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০১০ সালে ওই মহিলার বিয়ে হয় এবং তিনি শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে তাদের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। কিন্তু ২০১১ সালে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি ঘটে, যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একাধিক দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা শুরু হয়। বৈবাহিক মতপার্থক্যের কারণে স্বামী ও স্ত্রী ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। দম্পতি আদালতের দরজায় আসার আগেই শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁদের ছেলেকে পরিত্যজ্য করেন এবং সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন।
স্ত্রীর অভিযোগ, ঘরে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান, স্বামী ও তাঁর বাবা-মা মহিলার জিনিসপত্র একটি ভাড়া ঘরে সরিয়ে ফেলছেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে ওই মহিলা গার্হস্থ্য হিংসা আইনে মামলা দায়ের করেন স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। এর পাল্টা মহিলার শাশুড়ি একটি অভিযোগ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই দিল্লি হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে
এরই মধ্যে, মহিলার স্বামী 'ত্যাজ্যপুত্র' হয়েছেন এই কারণ দেখিয়ে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যান। কিন্তু স্ত্রী (পুত্রবধূ) বাড়ি ছাড়তে অস্বীকার করেন। স্বামীর বাবা-মা আদালতে যুক্তি দেন যে তারা শান্তিতে জীবনযাপনের অধিকারী।
আবেদনকারীদের যুক্তি:
শ্বশুর-শাশুড়ির (আবেদনকারী) দাবি ছিল যে, ওই সম্পত্তিটি ছিল স্বামীর প্রয়াত বাবার স্ব-অর্জিত সম্পত্তি। তাই, গার্হস্থ্য হিংসা সুরক্ষা আইন (DV Act) অনুযায়ী এটিকে 'শেয়ারড হাউসহোল্ড' বা যৌথ আবাস হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।
আদালতের পর্যবেক্ষণ:
এর আগে নিম্ন আদালতও (ট্রায়াল কোর্ট) শ্বশুর-শাশুড়ির আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। নিম্ন আদালত পুত্রবধূকে বাড়ির একতলায় থাকার অধিকার দেয় এবং শাশুড়িকে দোতলায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়।
হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সেই সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখে। আদালত মনে করে যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উভয় পক্ষের স্বার্থের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। হাইকোর্ট স্পষ্ট জানায়, 'স্বামী ত্যাজ্যপুত্র হয়েছেন, শুধুমাত্র এই কারণে পুত্রবধূকে তার বাসস্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।'
