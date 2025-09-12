English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi High Court: মাসে ১ লাখ টাকা রোজগার করা উচ্চ শিক্ষিত স্ত্রীকেও ডিভোর্সের পর খোরপোশ দিতে হবে, এড়াতে পারবেন না: হাইকোর্ট

High Court Maintenance cas: আদালতের মতে, শুধুমাত্র একজন মহিলার উপার্জন থাকার অর্থ এই নয় যে তার স্বামীর আয়ের তুলনায় কম হলেও তিনি ভরণপোষণ পাবেন না। বরং, ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের সময় উভয় পক্ষের জীবনযাত্রার মান এবং আর্থিক অবস্থানকে বিবেচনা করা উচিত।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 12, 2025, 07:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি হাইকোর্ট (Delhi Highcourt) সম্প্রতি একটি রায়ে জানিয়েছেন যে, একজন উচ্চ শিক্ষিত স্ত্রী যিনি মাসে ১ লাখ (1lakh rupees) টাকার বেশি উপার্জন করেন, তিনিও ভরণপোষণের (Maimtenance) অধিকারী হতে পারেন। আদালত বলেছেন যে, তার উপার্জন স্বামীর আয়ের তুলনায় (Husband's income) যথেষ্ট কম হলে এবং বৈবাহিক জীবনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান (Lifestyle) বজায় রাখার জন্য তা যথেষ্ট না হলে তিনি ভরণপোষণ চাইতে পারেন। একজন স্ত্রী যদি মাসে ১ লাখ টাকার বেশিও উপার্জন করেন, তবুও তিনি স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন। আদালত এই সিদ্ধান্তটি এমন একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়েছেন, যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর আয়ের মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য (stark financial disparity) ছিল।

বিচারপতি নবীন চাওলা এবং বিচারপতি রেনু ভাটনাগরের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছেন। আদালত বলেছে যে, হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ২৪-এর অধীনে মূল বিষয়টি শুধু এই নয় যে স্ত্রী চাকরি করেন বা রোজগার করতে সক্ষম কি না, বরং তার আয় বৈবাহিক জীবনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট কিনা।

আদালতের বক্তব্য: 

আদালত আরও উল্লেখ করেন যে, স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক অবস্থার মধ্যে একটি বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। এই ক্ষেত্রে, স্বামীর আয় স্ত্রীর আয়ের প্রায় ১০ গুণ বেশি ছিল। বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে বলেন, “অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণের মূল উদ্দেশ্য হল একটি ভারসাম্য তৈরি করা এবং জীবনযাত্রার মানে সমতা নিশ্চিত করা, যাতে আর্থিকভাবে দুর্বল পক্ষ এবং সন্তান অন্য পক্ষের অর্থনৈতিক সুবিধার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।”

মামলাটি কী: 

মামলাটিতে দেখা গেছে যে স্ত্রীর মাসিক আয় ১ লাখ টাকার বেশি হলেও, স্বামীর আয় তার থেকে অনেক গুণ বেশি। এই আর্থিক বৈষম্যকে বিবেচনা করে আদালত মনে করেছেন যে, ভরণপোষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো উভয় পক্ষকে একটি সমতাপূর্ণ জীবনযাত্রার সুযোগ দেওয়া।

আদালতের মতে, শুধুমাত্র একজন মহিলার উপার্জন থাকার অর্থ এই নয় যে তার স্বামীর আয়ের তুলনায় কম হলেও তিনি ভরণপোষণ পাবেন না। বরং, ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের সময় উভয় পক্ষের জীবনযাত্রার মান এবং আর্থিক অবস্থানকে বিবেচনা করা উচিত। এই রায়ের মাধ্যমে আদালত আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ভরণপোষণের অধিকার শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পক্ষের জন্য নয়, বরং এটি একটি ন্যায্য জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য।

ঘটনার সূত্রপাত: 

দম্পতি হিন্দু রীতি অনুযায়ী ২২ নভেম্বর, ২০১৩-তে দিল্লিতে বিবাহ করেন এবং তাদের একটি কন্যা সন্তান আছে যার জন্ম ৮ আগস্ট, ২০১৬-তে। তারা অক্টোবর ২০১৯ থেকে আলাদা থাকছেন এবং সন্তানের হেফাজত মায়ের কাছে রয়েছে। স্বামী পরে নিষ্ঠুরতার অভিযোগে হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ১৩(১)(আইএ) এর অধীনে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন। স্ত্রী তার লিখিত জবাবে অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং একই সঙ্গে নিজের ও মেয়ের জন্য ধারা ২৪-এর অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ দাবি করেন।

আদালতের রায়: 

হাইকোর্টের ১৪ পৃষ্ঠার এই রায়টি পারিবারিক আদালতের একটি আদেশের বিরুদ্ধে স্ত্রীর আপিলের ভিত্তিতে এসেছে। পারিবারিক আদালত স্বামীকে প্রতি মাসে ৩৫,০০০ টাকা এবং সন্তানের স্কুলের সমস্ত খরচ দিতে নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু স্ত্রীকে কোনো ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করেছিল। এর প্রতিবাদে স্ত্রী হাইকোর্টে আপিল করে নিজের ও সন্তানের জন্য ভরণপোষণ বাড়ানোর আবেদন জানান।

পারিবারিক আদালত যুক্তি দিয়েছিল যে, স্ত্রী যথেষ্ট যোগ্য এবং চাকরিজীবী, নিজের খরচ চালাতে সক্ষম এবং ধারা ২৪-এর উদ্দেশ্য হল অভাব দূর করা, আয় সমান করা নয়। এটি আরও উল্লেখ করে যে উভয় পক্ষই একটি সাধারণ জীবনযাপন করত এবং স্ত্রী বৈবাহিক জীবনে যে জীবনযাত্রার মান উপভোগ করতেন, তা বজায় রাখার জন্য তার আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন নেই।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Delhi Newsdelhi high courtDelhi High Court OrderDelhi high court verdictMaintenance CaseDivorce CaseMarital duspute
