killing Pregnant Wife and 3 kids: তিন কন্যা-সহ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী'কে মাথা থেঁতলে, শ্বাসরোধ করে, গলা কেটে খুন! নীচের ঘর থেকে বইছে রক্তের নদী! দেখে...
killing Pregnant Wife and 3 kids: পুলিসের অনুমান, এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পিছনে পুত্রসন্তানের নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা আর পুত্রসন্তান না-পাওয়ার তীব্র হতাশা থাকতেই পারে! যদিও, ঘটনাটি ভয়ংকর!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! ছেলে হচ্ছে না কেন? এই অভিযোগে উত্তর দিল্লি শহরতলির প্রেমচাঁদ পার্ক এলাকায় এক ব্যক্তি তাঁর দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এবং তিন মেয়ের গলা কেটে হত্যা (killing Pregnant Wife and 3 kids) করেছে বলে অভিযোগ। পুলিস তদন্তে নেমেছে। তবে, পুলিসেরও সন্দেহ হত্যাকাণ্ডের পিছনে পুত্রসন্তানের নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা আর পুত্রসন্তান না-পাওয়ার তীব্র হতাশা থাকতে পারে! তবে পরকীয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত মুঞ্চুন কেওয়াত (Munchun Kewat) পলাতক! ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অপরাধ দমন শাখা। ফরেনসিক টিমও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে। মুঞ্চুন কেওয়াতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় (খুন) মামলা রুজু হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।
আরও পড়ুন: SC Bans Textbook: নিষিদ্ধ হল অষ্টম শ্রেণির বই! কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের, কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনায় শীর্ষ আদালত বলল...
কন্যাতঙ্ক!
পরপর তিন মেয়ে। এ বারও যদি তাই হয়? অভিযোগ, অনেকটা এই আশঙ্কা থেকেই তিন শিশু (বয়স তিন, চার ও পাঁচ বছর) এবং দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অনিতা কেওয়াতের (২৭) গলা কেটে খুন (Slit Throats Two-Month Pregnant wife and Three Daughters) করেন মুঞ্চুন কেওয়াত নামের এই যুবক। বুধবার দিল্লির প্রেমচাঁদ পার্ক (Prem Chand Park) এলাকার এই ঘটনায় ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যেই ঘটনার তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। অভিযুক্ত মুঞ্চুন পলাতক।
আসলে পাঁচটি প্রাণ শেষ!
বুধবার সকালে তাঁদের নিজের বাড়িতে নিথর অবস্থায় পাওয়া যায় অনিতা এবং তাঁর তিন কন্যাশিশুকে। চারজনই বিছানায় পড়েছিল। রক্তে ভাসছিল গোটা ঘর। দেখতে গেলে এই হত্যাকাণ্ডে আসলে পাঁচটি প্রাণ শেষ হয়ে গেল। কারণ, অনিতা দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে!
স্ত্রীর সঙ্গে তীব্র বচসা
পুলিস ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মুঞ্চুন বিহারের পাটনার বাসিন্দা। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দু'বছর আগে দিল্লিতে থাকতে শুরু করেন তিনি। আজাদপুর মান্ডিতে সব্জি বিক্রি করতেন। মঙ্গলবার রাতে অনিতার সঙ্গে তাঁর তুমুল বচসা হয় বলে জানান অভিযুক্তের প্রতিবেশী রুবি। তার পরে এ দিন সকালে চার জনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।
আরও পড়ুন: Gold News: অবিশ্বাস্য! সোনার বাজারে যুগান্তর! সোনা এখন অনেক সহজলভ্য, প্রায় হাতের মুঠোয়, ২৪ ক্যারেট...
নীচের ঘরে রক্ত
মুঞ্চুনের প্রতিবেশীরাই প্রথম ঘটনাটা খেয়াল করেন। রুবি বলেন, সকালে দেখি, নীচের ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর দেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে হাজির হন তদন্তকারীরা। তাঁরা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখেন, অনিতা আর তাঁর তিন সন্তানের দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে!
শ্বাসনালী পর্যন্ত ক্ষত
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মুঞ্চুন প্রথমে ভারী কিছু দিয়ে স্ত্রী ও তিন মেয়ের মাথায় আঘাত করেন। তাঁরা জ্ঞান হারান। তার পরে ঠান্ডা মাথায় চার জনের গলা কেটে খুন করেন তিনি। দিল্লি পুলিসের এক সিনিয়র আধিকারিকের কথায়, নৃশংস ঘটনা। চার জনকেই ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করা হয়েছে। আঘাত এতটাই গভীর যে, শ্বাসনালী পর্যন্ত কেটে গিয়েছে!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)