Delhi Horror: বাড়িতেই গণধ*র্ষ*ণ! বাথরুমে টেনে নিয়ে যুবতীর শ*রীর ছিঁ*ড়েখুঁ*ড়ে খে*ল ৫ জন, যৌ*ন লা*লসা মিটিয়ে ছুঁড়ে ফেলল... হাড়হিম রাজধানী!

Delhi Horror: বাড়িতেই গণধ*র্ষ*ণ! বাথরুমে টেনে নিয়ে যুবতীর শ*রীর ছিঁ*ড়েখুঁ*ড়ে খে*ল ৫ জন, যৌ*ন লা*লসা মিটিয়ে ছুঁড়ে ফেলল... হাড়হিম রাজধানী!
House party gang rape: নির্যাতনের একটি ভিডিয়োও তোলে অভিযুক্তরা। ওই যুবতীকে হুমকি দেওয়া হয়, ঘটনার কথা কাউকে জানালে ওই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে দেওয়া হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাইরে নয় বাড়িতেই! হাউজ পার্টি! আর সেই হাউজ পার্টিতেই গণধর্ষণ! হাউজ পার্টিতেই গণধর্ষণের অভিযোগ যুবতীর। অভিযোগ, ৫ জন মিলে গণধর্ষণ করে ২৪ বছরের ওই যুবতীকে। হাড়হিম করে দেওয়া এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিল্লির সিভিল লাইনস এলাকায় তিলক নগরে।
যুবতীর অভিযোগ, তিনি তাঁর বোনের সঙ্গে বন্ধুর বাড়িতে হাউজ পার্টিতে যোগ দিতে পৌঁছন। সেখানে পৌঁছে দেখেন, ওই বাড়িতে তাঁর বন্ধু ছাড়াও আরও ৪ জন পুরুষ উপস্থিত। যুবতীর অভিযোগ, তাঁরা তাঁর পানীয়তে মাদক জাতীয় কিছু একটা মিশিয়ে দেন। যা খেয়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তারপরই ৫ জন মিলে গণধর্ষণ করে তাঁকে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবতী অভিযোগ করেছেন, তিনি অচেতন হয়ে পড়ার পর অভিযুক্তের দল তাঁকে টেনে বাথরুমে নিয়ে যায়। সেখানেই তাঁকে গণধর্ষণ করে। এমনকি নির্যাতনের একটি ভিডিয়োও তোলে অভিযুক্তরা। তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, ঘটনার কথা কাউকে জানালে ওই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে দেওয়া হবে।
এরপর নির্যাতিতাকে তাঁরা বাড়ির বাইরে ছুড়ে ফেলে দেন। এই ঘটনার ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা পর পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা তরুণী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ইতিমধ্যেই ওই তরুণীর ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। অভিযুক্তদের শনাক্ত করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
