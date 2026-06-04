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Delhi hotel fire: হাসপাতালে শেষশয্যায় বাবাকে দেখতে এসেই পুড়ে খাক ছেলে, বউমা, ২ নাতনি সহ পরিবারের ৮! মর্মান্তিক দিল্লি

Delhi hotel fire Gurugram family 8 member killed: তদন্তে উঠে এসেছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। হোটেলে ছিল না কোনও 'ফায়ার এনওসি'। সেইসঙ্গে হোটেলে ঠাসা ছিল সিলিন্ডার। ফলে আগুন লাগার মুহূর্তের মধ্যে সিলিন্ডার ফেটে পুরো হোটেল আগুনের গ্রাসের চলে যায়। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:23 PM IST
Delhi hotel fire: হাসপাতালে শেষশয্যায় বাবাকে দেখতে এসেই পুড়ে খাক ছেলে, বউমা, ২ নাতনি সহ পরিবারের ৮! মর্মান্তিক দিল্লি
Image Credit: দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে একসঙ্গে পুড়ে শেষ বিবেকরা ৮ জন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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