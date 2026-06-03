/Delhi Hotel Fire: ভয়াবহ আগুন হোটেলে; ভয়ে মরণঝাঁপ দুই মহিলার, ঝলসে পুড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু, সারি সারি লাশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড রাজধানীতে! দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরে (Delhi's Malviya Nagar) একটি অতিথিনিবাসে (হোটেলে) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে (21 died in a fire)। জানা গিয়েছে, আজ, মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট নাগাদ 'ফ্লারিশ স্টে' (Flourish Stay B&B) নামে ওই অতিথিনিবাসে আগুন লাগার খবর পায় পুলিস। দ্রুত হোটেল খালি করা এবং উদ্ধারকাজ (evacuation and relief operations) শুরু হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে আটটি দমকলের ইঞ্জিন আনা হয়।
অতিথিনিবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরের 'ফ্লারিশ স্টে' নামক এই অতিথিনিবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট নাগাদ 'ফ্লারিশ স্টে' নামের ওই অতিথিনিবাসে আগুন লাগার খবর পায় পুলিস। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে পুলিস। দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।
৪০ জন উদ্ধার
দমকলের ৮টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রশাসন জানিয়েছে, অন্তত ৪০ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে আগুন ও ধোঁয়ার জেরে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারিসূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ধারকাজের সময় দেখা যায়, আগুন ও ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে হোটেলের উপরের তলা থেকে নীচে ঝাঁপ দেন দুই মহিলা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়।
অগ্নিনির্বাপণবিধিতে গাফিলতি?
মৃতদের পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে, মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। দেহগুলি শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ঘটনাস্থলে এখনও উদ্ধারের কাজ চলছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অগ্নিনির্বাপণবিধিতে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ
মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'দিল্লির মালব্য নগরে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' এরই পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (PMNRF) থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)