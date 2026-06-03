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Delhi Hotel Fire: ভয়াবহ আগুন হোটেলে; ভয়ে মরণঝাঁপ দুই মহিলার, ঝলসে পুড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু, সারি সারি লাশ

Delhi Malviya Nagar Hotel Fire Updates: দিল্লির মালব্য নগরের 'ফ্লারিশ স্টে' নামের এক হোটেলে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট নাগাদ 'ফ্লারিশ স্টে' নামের ওই অতিথিনিবাসে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 03, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:26 PM IST
Delhi Hotel Fire: ভয়াবহ আগুন হোটেলে; ভয়ে মরণঝাঁপ দুই মহিলার, ঝলসে পুড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু, সারি সারি লাশ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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