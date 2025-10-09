English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Horror: ঘুমন্ত স্বামীর বুকে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিল স্ত্রী, চিত্কার করে উঠতেই গায়ে লঙ্কার গুঁড়ো....

Delhi Horror: দীনেশের চিত্কার শুনে নিচের তলা থেকে ছুটে আসেন বাড়িওয়ালা ও তার পরিবার  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 9, 2025, 02:49 PM IST
Delhi Horror: ঘুমন্ত স্বামীর বুকে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিল স্ত্রী, চিত্কার করে উঠতেই গায়ে লঙ্কার গুঁড়ো....

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ঘুমন্ত স্বামীর উপরে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিলেন স্ত্রী। তারপর সেই পোড়া জায়গায় লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলেন। এখানেই শেষ নয়, স্বামীকে শাসালেন, চিত্কার করলে অত্যাচার আরও বাড়বে। ভয়ংকর ওই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ দিল্লিতে। 

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩ অক্টোবর। আহত স্বামী দীনেশ পুলিসকে জানিয়েছেন, ভোর তিনটে নাগাদ তিনি যখন তার আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছিলেন তখনই ওই ভয়ংকর কাণ্ড করেন তাঁর স্ত্রী। ঘুম ভেঙে চিত্কার করে উঠলে তার শরীরে লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারি দেন, চিত্কার করলে আরও গরম তেল ঢেলে দেওয়া হবে। আম্বদকরনগর থানায় এমনটাই অভিযোগ দায়ের করেছেন দীনেশ।

দীনেশ জানিয়েছেন, ঘটনার দিন তিনি গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন। তারপর খেয়ে দেয়ে শুতে চলে যান। ভোর তিনটে নাগাদ টের পেলাম আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখি আমার স্ত্রী আমার উপরে গরম তেল ঢালছে। বাঁচার জন্য চিত্কার করতেই আমার শরীরে লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়।

আরও পড়ুন-Video: ভয়ংকর! জলে নামতেই সবার চোখের সামনে গৃহবধূকে টেনে নিয়ে গেল কুমির...

আরও পড়ুন-  জামাই-শাশুড়ির তুলাকালাম প্রেম, পথের কাঁটা মেয়েকে সরাল...

এদিকে দীনেশের চিত্কার শুনে নিচের তলা থেকে ছুটে আসেন বাড়িওয়ালা ও তার পরিবার। বাড়িওয়ালার মেয়ে অঞ্জলী পুলিসকে জানিয়েছেন, বাবা চিত্কার শুনে উপরে দৌড়ে গেল। গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। রাতে স্বাভাবিকভাবেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল দীনেশের স্ত্রী। অনেক ধাক্কা দেওয়ার পর ভেতর থেকে দরজা খোলা হয়। বাবা দেখে মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় চিত্কার করেছে দীনেশ। আর ওর স্ত্রী বাবাকে দেখে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে পড়ে। এর পর দীনেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় আরও নাটক। দীনেশের স্ত্রী বলে সে স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই সে উল্টো দিকে চলে যায়।  বাবা একটা অটো ডেকে দীনেশকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কেন এমন হামলা? দীনেশ পুলিসকে জানিয়েছে, তাদের ৮ বছর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু গত ২ বছর তাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগও দায়ের করেছে। তার পরেও খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রবল ঝগড়াঝাঁটি হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
delhi horrorwife pours oil on husbandwoman sprinkeles chilli on husband
পরবর্তী
খবর

India Pakistan Tension: ভারতীয় বায়ুসেনার মেনু কার্ডে 'খাবার' পাকিস্তান! সেনাপ্রধানের 'মুছে দেওয়ার' হুংকারের পরই কড়া বার্তা...
.

পরবর্তী খবর

Tv Actress Molestation Case: পানীয়ে মাদক মিশিয়ে অশ্লীল শ্যুট, পুলিসে অভিযোগ টেলি-অভিনেত্রীর!...