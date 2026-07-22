/যন্তর মন্তরে ককরোচ পার্টির আন্দোলন মারাত্মক আকার নিল: ইটবৃষ্টি, মাথা ফাটল পুলিসের-- ক্ষিপ্ত পড়ুয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ঘটে গেল সাংঘাতিক কাণ্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানী দিল্লিতে পড়ুয়াদের মারাত্মক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দিনভর চলল তুমুল উত্তেজনা ও নাটকীয় পরিস্থিতি। 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র মিছিল রুখতে দিল্লির যন্তর মন্তর ও সংসদ ভবন সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক পুলিসি বলপ্রয়োগ, লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের সেল ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। NEET-UG পরীক্ষার বিতর্ক ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে আয়োজিত এই অনশন আন্দোলনে লাদাখের বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোনাম ওয়াংচুক অংশ নিলে আন্দোলনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।
যন্তর মন্তর থেকে শুরু হওয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবার ছড়াল টলস্টয় মার্গ (Tolstoy Marg) এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নাজেহাল অবস্থায় পড়তে হয় পুলিস ও নিরাপত্তা বাহিনীকে।
পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যন্তর মন্তরে জড়ো হওয়া 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে টলস্টয় মার্গের দিকে এগোতে থাকেন। সেখানে পৌঁছানোর পর ভিড়ের মধ্য থেকে বেশ কিছু বিক্ষোভকারী আচমকাই উসকানিমূলক আচরণ শুরু করেন এবং নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ও কাচের বোতল ছুড়তে থাকেন। এই ইট পাটকেলের আঘাতে বেশ কয়েকজন পুলিস কর্মী আহত হয়েছেন।
ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিস বাহিনীর পাশাপাশি র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF)-এর দল পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। মাইকে প্রচার চালিয়ে আন্দোলনকারীদের শান্ত থাকার এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত আবেদন জানানো হচ্ছে। এলাকা এখন থমথমে পরিস্থিতি ও তীব্র উত্তেজনা।
আন্দোলনের মূল দাবি
সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের সূচনার পর থেকেই NEET-UG পরীক্ষায় কারচুপি, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA)-র সংস্কার এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয় আন্দোলনকারীরা। ককরোচের মূল হোতা অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসের নেতৃত্বে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী রাজধানীর রাজপথে নেমে আসেন।
'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP) রাখার আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও সিস্টেমে বদল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই দলের নামটির উদ্ভাবন ঘটে। এই প্ল্যাটফর্মটির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে বেকারত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সাধারণ তরুণদের কণ্ঠস্বর হিসেবে তুলে ধরা।
যন্তর মন্তরে সংঘর্ষ
মঙ্গলবার সকালে শিক্ষার্থীরা যন্তর মন্তর থেকে সংসদের দিকে এগোতে থাকলে দিল্লি পুলিস ও আধাসামরিক বাহিনী একাধিক ব্যারিকেড দিয়ে পথ রোধ করে। আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
পুলিস টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ: ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস টিয়ার গ্যাসের সেল ছোড়ে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। সংঘর্ষে বেশ কিছু শিক্ষার্থী ও কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন। বহু শিক্ষার্থীকে আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।
সোনাম ওয়াংচুকের সমর্থন: পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মী সোনাম ওয়াংচুক যন্তর মন্তরে পৌঁছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। তিনি বলেন, তরুণদের ন্যায়সংগত দাবি শোনার বদলে তাঁদের ওপর পুলিসি বলপ্রয়োগ করা এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক।
কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া
দিল্লির রাজপথে শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র কাদা ছোড়াছুড়ি। বিরোধী দল কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া (INDIA) জোটের অন্যান্য দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে।
কংগ্রেসের তোপ: কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমান কেন্দ্র সরকার শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ও স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রাজপথে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারী তরুণদের 'ককরোচ' হিসেবে প্রতিপন্ন করে তাঁদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে।
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি: বিরোধীরা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেছে এবং আটক শিক্ষার্থীদের বিনা শর্তে মুক্তির দাবি জানিয়েছে।
বর্তমান পরিস্থিতি
পুলিসের কঠোর অবস্থানের কারণে দিল্লির রাজপথ থেকে সাময়িকভাবে আন্দোলনকারীদের হটিয়ে দেওয়া হলেও যন্তর মন্তর ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে। আন্দোলনকারী নেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
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