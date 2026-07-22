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যন্তর মন্তরে ককরোচ পার্টির আন্দোলন মারাত্মক আকার নিল: ইটবৃষ্টি, মাথা ফাটল পুলিসের-- ক্ষিপ্ত পড়ুয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ঘটে গেল সাংঘাতিক কাণ্ড

CJP Protest in Delhi: পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যন্তর মন্তরে জড়ো হওয়া 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে টলস্টয় মার্গের দিকে এগোতে থাকেন। সেখানে পৌঁছানোর পর ভিড়ের মধ্য থেকে বেশ কিছু বিক্ষোভকারী আচমকাই উসকানিমূলক আচরণ শুরু করেন এবং নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ও কাচের বোতল ছুড়তে থাকেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:52 PM IST
যন্তর মন্তরে ককরোচ পার্টির আন্দোলন মারাত্মক আকার নিল: ইটবৃষ্টি, মাথা ফাটল পুলিসের-- ক্ষিপ্ত পড়ুয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ঘটে গেল সাংঘাতিক কাণ্ড

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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