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মন্দিরে পুজোর পর পার্কে গিয়েছিল কিশোরী, সেখানেই ...! পুলিসের কাছে ঘটনার ভয়ংকর বর্ণনা?

দিল্লির কালকাজি মন্দিরে জন্মদিনে পুজো দিতে গিয়ে পরে আস্তা কুঞ্জ পার্কে গিয়েছিল ১৭ বছরের এক কিশোরী। পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ান অনুযায়ী, সেখানে তিন যুবক নিজেদের পুলিশকর্মী পরিচয় দিয়ে তাকে ও তার বন্ধুকে ভয় দেখায়। অস্ত্র দেখিয়ে বন্ধুকে আলাদা করার পর তিন জনের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। তিন অভিযুক্তই গ্রেফতার হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 25, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:58 PM IST
মন্দিরে পুজোর পর পার্কে গিয়েছিল কিশোরী, সেখানেই ...! পুলিসের কাছে ঘটনার ভয়ংকর বর্ণনা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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মন্দিরে পুজোর পর পার্কে গিয়েছিল কিশোরী, সেখানেই ...! পুলিসের কাছে ঘটনার ভংয়কর বর্ণনা
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