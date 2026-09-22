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আমরা পুলিস! বলেই পার্কে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ইস্কনের কাছে লড়াইয়ের পর জালে এক অভিযুক্ত

১৭ বছর বয়সি ওই কিশোরী তার বন্ধুর সঙ্গে কালকাজি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল। বন্ধুও নাবালক। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ মন্দিরে পুজো দেয় তারা। তার পরে মন্দিরের কাছেই একটি পার্কে গিয়ে বসে দু’জনে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 22, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:32 AM IST
আমরা পুলিস! বলেই পার্কে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ইস্কনের কাছে লড়াইয়ের পর জালে এক অভিযুক্ত

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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