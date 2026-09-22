/আমরা পুলিস! বলেই পার্কে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ইস্কনের কাছে লড়াইয়ের পর জালে এক অভিযুক্ত

রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লির কালকাজি মন্দিরের কাছে নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, ১৭ বছরের এক কিশোরীকে তিন যুবক ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তরা নিজেদের পুলিসকর্মী বলে পরিচয় দিয়ে কিশোরী এবং তার বন্ধুকে ভয় দেখিয়েছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি দু’জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই কিশোরী তার ১৭ বছরের এক বন্ধুর সঙ্গে কালকাজি মন্দিরে যায়। পুজো দেওয়ার পর প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ দু’জনে মন্দিরের কাছের একটি পার্কে যায়। এই পার্কটি কালকাজি মন্দির ও ইস্কন মন্দিরের মধ্যবর্তী এলাকায় বলে পুলি, জানিয়েছে। সেখানেই ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সি তিন যুবক তাদের কাছে আসে বলে অভিযোগ। পুলিসের কাছে দেওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, তিন যুবক নিজেদের পুলিসকর্মী বলে পরিচয় দেয়। এরপর তারা কিশোরী এবং তার বন্ধুকে ভয় দেখায়। অভিযোগ, তারপর বন্ধুকে আটকে রেখে তিনজন গণধর্ষণ করে নাবালিকাকে। ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে চলে নারকীয় নির্যাতন।
রাত ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ওই পার্ক থেকে ধর্ষণের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি PCR কল পায় পুলিস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিসকর্মীরা। কিশোরীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার বয়ানও রেকর্ড করা হয়। কিশোরীর বয়ানের ভিত্তিতে POCSO Act-সহ প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পার্ক এবং আশপাশের এলাকার CCTV ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিস। ঘটনার সময় ওই এলাকায় কারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
এরপর অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি শুরু করে পুলিস। মঙ্গলবার ভোরে এক অভিযুক্তকে ধরতে গেলে পুলিসের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় বলে দাবি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিসের দিকে গুলি চালানোর অভিযোগও রয়েছে। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত অভিযুক্তের নাম আসিফ। বাকি দুই অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা এবং অভিযোগের পুরো বিষয়টি যাচাই করতে তদন্ত চালাচ্ছে দিল্লি পুলিস।
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