Delhi Kalkaji temple: 'চুন্নি প্রসাদ' নিয়ে দর্শনার্থীদের দল দিল্লি কালকাজি মন্দিরে পি*টিয়েই মে*রে ফেলল সেবায়েতকে!

Sewadar beaten to death: 'চুন্নি প্রসাদ' নিয়ে বিরোধের জেরে দর্শনার্থীদের ওই দলটি যোগেন্দ্র সিংয়ের উপর লাঠি নিয়ে চড়াও হয়। কিল, চড়, ঘুষি মারে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 30, 2025, 07:41 PM IST
Delhi Kalkaji temple: 'চুন্নি প্রসাদ' নিয়ে দর্শনার্থীদের দল দিল্লি কালকাজি মন্দিরে পিটিয়েই মেরে ফেলল সেবায়েতকে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন্দিরের প্রসাদ বিতরণ নিয়ে বিরোধ। আর সেই বিরোধের সময়ই মন্দিরের এক সেবায়েতকে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটল দিল্লির বিখ্যাত কালকাজি মন্দিরে। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির কালকাজি মন্দিরে 'চুন্নি প্রসাদ' নিয়ে বিরোধের সময়ই দর্শনার্থীদের একটি দলের সঙ্গে বিরোধ বাধে। সেই বিরোধের জেরে দর্শনার্থীদের দল মারধর করে ওই সেবায়েতকে। যার জেরে মৃত্যু হয় ওই সেবায়েতের।

মৃতের নাম, যোগেন্দ্র সিং। বয়স ৩৫ বছর। প্রায় ১৪ থেকে ১৫ বছর ধরে যোগেন্দ্র সিং দিল্লির কালকাজি মন্দিরে সেবা করছিলেন। মূলত উত্তর প্রদেশের হরদইয়ের ফত্তেপুরের বাসিন্দা যোগেন্দ্র সিং। পুলিস সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতর হামলার খবর আসে। ফোন পেয়ে এরপরই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। মন্দিরে পৌঁছে অফিসাররা দেখতে পান, 'চুন্নি প্রসাদ' নিয়ে বিরোধের জেরে দর্শনার্থীদের ওই দলটি যোগেন্দ্র সিংয়ের উপর লাঠি নিয়ে চড়াও হয়। কিল, চড়, ঘুষি মারে।  

মারধরের চোটে গুরুতর আহত হন যোগেন্দ্র সিং। এরপর তাঁকে এইমস ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলেও, তিনি মারা যান। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন অতুল পান্ডে (৩০) দক্ষিণপুরীর বাসিন্দা। তাকে স্থানীয়রা ধরে পুলিসের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনায় কালকাজি থানায় খুনের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, বাকি সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
delhiKalkaji templeSewadar beaten to deathChurni Prasad
