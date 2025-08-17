Delhi Crime: পরকীয়ায় লিপ্ত মা! পুরনো পাপের শাস্তি দিতে দু'বার ধ*র্ষণ ছেলের ...

Delhi Crime: পরকীয়ায় লিপ্ত মা! পুরনো পাপের শাস্তি দিতে দু'বার ধ*র্ষণ ছেলের ...
Delhi: এই ঘটনাটি ঘটে সৌদি আরব থেকে তীর্থযাত্রা শেষে ফেরার পর। অভিযোগ, তীর্থযাত্রার সময় অভিযুক্ত ছেলে তার বাবার ফোনে ফোন করে মায়ের বিরুদ্ধে 'খারাপ চরিত্রের' অভিযোগ আনে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির হাউজ কাজি (Central Delhi's Hauz Qazi) এলাকায় ভয়ংকর ঘটনা। এক ব্যক্তি তার ৬৫ বছর বয়সী মাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে (Man rapes his mother twice) গ্রেফতার হয়েছেন। পুলিস জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি তার মায়ের বিরুদ্ধে 'খারাপ চরিত্রের' (Bad character) অভিযোগ এনে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই জঘন্য অপরাধ করেছে।
পুলিসের কাছে অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা, তার ২৫ বছর বয়সী মেয়ের সঙ্গে তিনি হাউজ কাজি থানায় যান এবং অভিযোগ করেন যে তার ৩৯ বছর বয়সী ছেলে মহম্মদ ফিরোজ ওরফে সুহেল এই মাসে বেশ কয়েকবার তাকে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন করেছে।
পুলিস জানায়, এই ঘটনাটি ঘটে সৌদি আরব থেকে তীর্থযাত্রা শেষে ফেরার পর। অভিযোগ, তীর্থযাত্রার সময় অভিযুক্ত ছেলে তার বাবার ফোনে ফোন করে মায়ের বিরুদ্ধে 'খারাপ চরিত্রের' অভিযোগ আনে এবং বাবাকে অবিলম্বে দিল্লি ফিরে এসে মাকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপ দেয়।
পরিবার ১লা আগস্ট দিল্লি ফেরার পর অভিযুক্ত তার মাকে মারধর করে এবং তার বোরখা খুলে ফেলার জন্য জোর করে। এই ঘটনার পর ভীত হয়ে ওই নারী তার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেন।
তিনি ১১ই আগস্ট রাতে বাড়িতে ফিরে এলে অভিযুক্ত ছেলে তার সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্য জোর করে। এরপর তাকে একটি ঘরে তালাবন্দী করে ছুরি ও কাঁচি দিয়ে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। লজ্জা ও ভয়ে তিনি এই ঘটনা কাউকে জানাননি এবং তার ছোট মেয়ের সঙ্গে একই ঘরে ঘুমানো শুরু করেন। তবে, ১৪ই আগস্ট রাত ৩.৩০-এর সময় অভিযুক্ত আবারও একই কাজ করে। এরপরই ওই মহিলা সাহস করে পুলিসের কাছে যান এবং লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৬৪ ধারা (ধর্ষণ) এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিস ঘটনার তদন্ত করছে এবং অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনা দিল্লির সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে এবং অপরাধীর কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে।
