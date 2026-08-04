Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে ছিলেন, তারপর NDA-তে ছিলেন! কেউ তো গদ্দার বলে না

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে ছিলেন, তারপর NDA-তে ছিলেন! কেউ তো গদ্দার বলে না'

Satabdi Roy:   'প্রকল্পগুলি ছিল কেন্দ্রের। ঝগড়ার জন্য যেহেতু নেওয়া হয়নি,  রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ হতেই থেকেছে।   লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া, এত টাকা! উন্নয়ন আর হতে পারেনি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 04, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:53 PM IST
'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে ছিলেন, তারপর NDA-তে ছিলেন! কেউ তো গদ্দার বলে না'
Image Credit: বিস্ফোরক শতাব্দী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৯২ বছরে থামল পথচলা: প্রয়াত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডি ওয়াই পাটিল
2
3
4
5