Supreme Court On Stray Dogs: কুকুরমুক্ত করতে হবে শহর! রায় দিয়েও ফের পর্যালোচনায় সুপ্রিমকোর্টের ৩ বিচারপতির বেঞ্চ, বৃহস্পতিবারই তবে কি...

Supreme Court On Stray Dogs: কুকুরমুক্ত করতে হবে শহর! রায় দিয়েও ফের পর্যালোচনায় সুপ্রিমকোর্টের ৩ বিচারপতির বেঞ্চ, বৃহস্পতিবারই তবে কি...
Supreme Court On Street Dogs: দিল্লি-এনসিআর থেকে রাস্তার কুকুরদের আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তারকা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। এবার সেই মামলা এবার স্থানান্তরিত করা হল তিন বিচারপতির বেঞ্চে। বৃহস্পতিবারই শুনানি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১১ই অগাস্ট দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চ দিল্লি-এনসিআর থেকে রাস্তার কুকুরদের আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিল। এই রায়ের পরেই দেশ জুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদ। সুপ্রিম সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তারকা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। রাস্তার কুকুরদের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলাটি এবার স্থানান্তরিত করা হল তিন বিচারপতির বেঞ্চে।
নতুন এই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন. ভি. আঞ্জারিয়া। বৃহস্পতিবার এই বেঞ্চে মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। আগের নির্দেশটি দিয়েছিলেন বিচারপতি জে. বি. পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর. মহাদেবনের একটি বেঞ্চ। তাঁদের আদেশে দিল্লি থেকে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে সব বেওয়ারিশ কুকুর সরিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছিল।
এর আগে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. আর. গাভাই বলেন, তিনি দিল্লির রাস্তা থেকে কুকুরদের সরিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের নির্দেশটি খতিয়ে দেখবেন। একজন আইনজীবী এই বিষয়টি প্রধান বিচারপতির নজরে আনেন। তিনি আদালতের আগের একটি রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, যেখানে কুকুরদের নির্বিচারে হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।
আইনজীবী ১১ই অগাস্টের আদেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "এটি কমিউনিটি কুকুরদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এই আদালতের একটি পূর্ববর্তী রায় রয়েছে, যেখানে বিচারপতি ক্যারোলও বেঞ্চের অংশ ছিলেন। সেই রায়ে বলা হয়েছিল যে কুকুরদের নির্বিচারে হত্যা করা যাবে না এবং সকল জীবের প্রতি সহানুভূতি থাকা আবশ্যক।" এই মন্তব্যের জবাবে প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, "কিন্তু অন্য একটি বেঞ্চ ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারি করেছে। আমি বিষয়টি দেখব।"
