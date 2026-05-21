/Transport Strike: টানা তিন দিন চলবে না অটো-ট্যাক্সি: চরম হয়রানিতে নিত্যযাত্রীরা, কেন এই ধর্মঘট?

Delhi NCR Transport Strike: দিল্লিতে ৩ দিন ধর্মঘট। রাস্তায় চলছে না ট্রাক, প্রাইভেট বাস, ট্যাক্সি এবং অটো। চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ ও অফিসযাত্রীরা। তবে সব ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে যোগ দেয়নি, তাই কিছু এলাকায় অটো ও ট্যাক্সি পরিষেবা সচল রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে পেট্রল-ডিজেলের পাশাপাশি চড়চড়িয়ে দাম বেড়েছে সিএনজি-র। এর প্রতিবাদে দিল্লিতে ৩ দিনের ধর্মঘটে নামলেন গাড়ি চালকেরা। এই ধর্মঘট আজ থেকে চালু হয়ে আগামী ২৩মে শনিবার পর্যন্ত চলবে। 'অল ইন্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেস' (AIMTC) নামের একটি বড় সংগঠন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও প্রায় ৬৮টি ছোট-বড় পরিবহণ ইউনিয়ন। এর মধ্যে ট্রাক, প্রাইভেট বাস, ট্যাক্সি এবং কিছু অটো ইউনিয়নও রয়েছে।
কেন এই ধর্মঘট? আন্দোলনকারীদের কী দাবি?
ধর্মঘট করার পেছনে মূলত দুটি বড় কারণ রয়েছে-- ১) দিল্লি সরকার পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে দিল্লিগামী সব মালবাহী গাড়ির ওপর এক ধরণের বাড়তি ট্যাক্স (যাকে এনভায়রনমেন্ট কমপেনসেশন সেস বলা হয়) বসিয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল-যেসব গাড়ি দিল্লির ভেতর না ঢুকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার জন্য দিল্লির রাস্তা ব্যবহার করে, শুধু তাদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া। কিন্তু সরকার দিল্লির ভেতরে আসা সব মালবাহী গাড়ির ওপর এই ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছে। ইউনিয়নগুলোর দাবি, এই বাড়তি ট্যাক্স অবিলম্বে তুলে নিতে হবে।
২) আগামী ১ নভেম্বর থেকে দিল্লি ছাড়া অন্য রাজ্যে রেজিস্টার্ড হওয়া BS-IV (এক ধরণের ইঞ্জিন) বাণিজ্যিক মালবাহী গাড়ি দিল্লিতে ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা বলা হয়েছে। ইউনিয়নগুলো এই নিয়ম বাতিল করার দাবি জানাচ্ছে। তাদের বক্তব্য, এতে চালকদের রুজি-রুটিতে টান পড়বে।
এর পাশাপাশি ওলা (Ola), উবার (Uber) এবং র্যাপিডোর মতো কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে চরম আর্থিক শোষণের অভিযোগ এনেছেন চালকেরা। তাঁদের দাবি, বাজারে ভাড়ার কোনও সঠিক নিয়ম নেই। এই কোম্পানিগুলি নিজেদের ইচ্ছেমতো নিয়ম চালাচ্ছে এবং চালকদের কিলোমিটার প্রতি আয় ও ইনসেনটিভ (বাড়তি লাভ) প্রায় অর্ধেক করে দিয়েছে। গাড়ি চালানোর খরচ বাড়লেও চালকদের আয় মারাত্মক কমে গিয়েছে।
অন্যদিকে, 'চালক শক্তি ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে দিল্লির প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, গত ১৫ বছর ধরে দিল্লিতে ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ানো হয়নি। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে পেট্রল, ডিজেল ও সিএনজির দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে। এর সঙ্গ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, ইনসিওরেন্স (বিমা), ফিটনেস সার্টিফিকেট ও পারমিটের খরচ। ফলে পুরনো ভাড়ায় গাড়ি চালিয়ে চালকদের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ইউনিয়নের সহ-সভাপতি অনুজ কুমার রাঠোর সাফ জানিয়েছেন, সরকার যদি আগামী ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে ট্যাক্সি ভাড়া বাড়িয়ে নতুন নিয়ম চালু না করে, তবে এর চেয়েও বড় আন্দোলন হবে এবং তার জন্য সরকার দায়ী থাকবে।
হয়রানিতে সাধারণ মানুষ:
৩ দিনের এই ধর্মঘটের কারণে দিল্লির সাধারণ মানুষ, অফিসযাত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন। অনেক অটো ও ট্যাক্সি ইউনিয়ন ধর্মঘটকে সমর্থন করায় হাজার হাজার গাড়ি আজ রাস্তায় নামেনি। অ্যাপ-ক্যাব বুক করতে গেলে অনেক বেশি সময় লাগছে। গাড়ি কম থাকায় কোম্পানিগুলো 'সার্জ প্রাইসিং' বা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া চাইছে। ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর এবং নতুন দিল্লি, পুরনো দিল্লি বা নিজামুদ্দিন রেল স্টেশনে নেমে যাত্রীরা বাড়ি ফেরার জন্য কোনও গাড়ি বা অটো পাচ্ছেন না। তবে সকালের দিকে নতুন দিল্লি স্টেশনের বাইরে কিছু ট্যাক্সি চলতে দেখা গিয়েছে। আন্দোলনকারীরা দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা জ্যাম বা 'চাকা জ্যাম' করতে পারে। দিল্লির সবচেয়ে বড় মালপত্র ওঠানো-নামানোর জায়গা 'সঞ্জয় গান্ধী ট্রান্সপোর্ট নগর'-এ আজ সকাল থেকেই কোনও কাজ হয়নি, সব ট্রাক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
অটো চালকদের মধ্যে দুই দল:
এই ধর্মঘটের মাঝেও দিল্লির অটো চালকদের মধ্যে একটা ভাগ দেখা গিয়েছে। 'অটো রিকশ সঙ্ঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দ্র সোনি জানিয়েছেন, তাঁরা এই ধর্মঘটে নেই। তাঁর মতে, এই সমস্যাটি মালবাহী লরি বা ট্রাক চালকদের, অটো বা ট্যাক্সি চালকদের নয়। তাই রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনালগুলোতে তাঁদের অটো ও ট্যাক্সি আগের মতোই সাধারণ মানুষের জন্য চালু থাকবে। তবে কিছু অটো চললেও, একটা বড় অংশ ধর্মঘটে থাকায় আজ সকাল থেকেই দিল্লির রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা এবং মানুষ যাতায়াতের জন্য সমস্যায় পড়েছেন।
এই ধর্মঘটের মাঝেই এক সপ্তাহের কম সময়ে দেশে দু-দুবার বাড়ল পেট্রল ও ডিজেলের দাম। শেষ দফায় লিটারে ৯০ পয়সা দাম বাড়ার পর দেশের প্রধান শহরগুলির পরিস্থিতি এই রকম- দিল্লি: পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৯৮.৬৪ টাকা এবং ডিজেল ৯১.৫৮ টাকা। কলকাতা: দেশের বড় শহরগুলির মধ্যে কলকাতাতেই পেট্রোলের দাম সবচেয়ে বেশি—প্রতি লিটার ১০৯.৭০ টাকা। চেন্নাই: চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম সর্বোচ্চ, লিটার প্রতি ৯৬.১১ টাকা।
সব মিলিয়ে তেলের দামের ছ্যাঁকায় একদিকে যেমন জ্বলছে আমজনতার পকেট। অন্যদিকে চাকা বন্ধ করে নিজেদের অধিকারের লড়াইয়ে নেমেছেন চালকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার এবার কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।
