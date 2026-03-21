Weather Update: ৬ বছরে শীতলতম মার্চ: আচমকাই জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা, বৃষ্টির দাপটে আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তন

Weather Update: ৬ বছরে শীতলতম মার্চ: আচমকাই জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা, বৃষ্টির দাপটে আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তন
Coldest March Day in 6 Years: ৬ বছরের রেকর্ড ভাঙা ঠান্ডা। সাথে ঘন কুয়াশা আর ঝোড়ো হাওয়া। ১৬১ দিন পর দিল্লির AQI এখন বাসযোগ্য। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে প্রকৃতি যেন অন্য রূপে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বসন্তের মাঝপথে শীতের প্রত্যাবর্তন! গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় ওলটপালট দিল্লির আবহাওয়া। শনিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর (NCR) এলাকা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গত শুক্রবার দিল্লি তার গত ছয় বছরের মধ্যে শীতলতম মার্চ মাস প্রত্যক্ষ করেছে।
শনিবার সকাল ৭টা ২০ মিনিটে দিল্লির সফদরজং অবজারভেটরিতে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ১০০ শতাংশ। মার্চ মাসে দিল্লিতে এমন ঘন কুয়াশা কার্যত বিরল। শুক্রবারের বৃষ্টির জেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটা নিচে নেমে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর আগে ২০২০ সালের ৮ মার্চ দিল্লির তাপমাত্রা ২১.২ ডিগ্রিতে নেমেছিল, যা ছিল এযাবৎকালের রেকর্ড।
বৃষ্টির আশীর্বাদে দিল্লির বাতাস এখন গত ৫ মাসের মধ্যে সবথেকে পরিচ্ছন্ন। শুক্রবার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) ছিল মাত্র ৯৩, যা 'স্যাটিসফ্যাক্টরি' বা সন্তোষজনক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। গত ১৬১ দিনের মধ্যে এই প্রথম দিল্লিবাসী এত নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে পারল। এর আগে ২০১৫ সালের ৯ অক্টোবর দিল্লির একিউআই ৯৯ রেকর্ড করা হয়েছিল।
মৌসম ভবনের (IMD) মতে, উত্তর পাকিস্তান থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং হরিয়ানা ও দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশের ওপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরেই এই আবহাওয়া পরিবর্তন। এর ফলে গত ৩ বছরের মধ্যে এবারের মার্চ মাসটি সবথেকে সিক্ত বা বৃষ্টিবহুল মাসে পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালে এই সময়ে ৫০.৪ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল, যা এবার অতিক্রম করার পথে।
যদিও শনিবারের জন্য কোনও সতর্কতা বা 'অ্যালার্ট' জারি করেনি আবহাওয়া দপ্তর, তবে উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু জেলায় এখনও ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)