English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  Delhi NCR weather update: মার্চে কনকনে ঠান্ডা: জারি হলুদ সতর্ক, তুষারযুগ শুরু?

Delhi NCR weather update: মার্চে কনকনে ঠান্ডা: জারি হলুদ সতর্ক, তুষারযুগ শুরু?

Delhi NCR weather update: উত্তর থেকে দক্ষিণ। দেশজুড়ে বিপজ্জনকভাবে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 20, 2026, 10:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় বিপর্যস্ত জনজীবন। টানা বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহেই কনকনে ঠান্ডা! দিল্লি-এনসিআর এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Petrol price hike: জ্বালানি সংকটে দাম বাড়ল প্রিমিয়াম পেট্রলের, লিটারে ₹২.৩৫ পর্যন্ত, আর ডিজেল?

উত্তর থেকে দক্ষিণ। দেশজুড়ে বিপজ্জনকভাবে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও প্রাক-বর্ষার প্রভাবে কোথাও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, তো কোথাও আবার শিলাবৃষ্টির দাপট।  যেমন, রাজস্থান, কর্ণাটক ও কেরল। তিন রাজ্যেই শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি মুখে পড়েছেন কৃষকরা। বস্তুত, গোটা দেশেই ঝড়-বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা। পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ,  বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ প্রবল ঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এদিকে লাগাতার বৃষ্টিতে দিল্লি ও লাগোয়া এলাকায় তাপমাত্রা এখন  ২৫-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস! অথচ মার্চে শুরুতেই গরমে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়েছিল দিল্লিবাসীকে। তখন তাপমাত্রা ছিল ৩৫-৩৬ ডিগ্রি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, নরেলা, বাওয়ানা, বুরারি এবং রোহিনী-সহ রাজধানী বেশ কয়েকটি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। জারি হলুদ সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে রিয়ানার যমুনানগর, পানিপথ, সোনিপথ ও খরখোদা। তালিকায় কুরুক্ষেত্র ও কার্নালও। বৃষ্টি রাস্তা পিচ্ছিল হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে যান চলাচলও ব্য়াহত হওয়ার আশঙ্কা। 

আরও পড়ুন:  Zomato Big Update: মধ্যবিত্তের মাথায় হাত, অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ জ্যোমাটোয় খাবারের দাম বাড়ল আকাশছোঁয়া

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Delhi NCR weather updateyellow alert IMDheavy rain Delhi NCR
পরবর্তী
খবর

Zomato Big Update: মধ্যবিত্তের মাথায় হাত, অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ জ্যোমাটোয় খাবারের দাম বাড়ল আকাশছোঁয়া
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: বড়সড় ভাঙন, বিজেপির চাপ বাড়িয়ে এবার তৃণমূলে যোগ এই হেভিও...