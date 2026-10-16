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প্রবাসে পুজোর আনন্দ! ষষ্ঠীতে জমজমাট লুটিয়েন্স দিল্লির পাণ্ডারা পার্ক, হাজির উপ রাজ্যপাল

 Durga Puja 2026: দিল্লি ও রাজধানীর আশেপাশে বেশ জাঁকজমক করে পুজোও হয়। কিন্তু লুটিয়েন্স দিল্লিতে কিন্তু পুজো সংখ্যা খুব বেশি নয়। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 16, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 08:38 PM IST
প্রবাসে পুজোর আনন্দ! ষষ্ঠীতে জমজমাট লুটিয়েন্স দিল্লির পাণ্ডারা পার্ক, হাজির উপ রাজ্যপাল
Image Credit: প্রবাসে পুজোর আনন্দ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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