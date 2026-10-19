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স্পর্শেই দেবীর রূপদর্শন: দৃষ্টিহীন দর্শনার্থীদের জন্য অনন্য উদ্যোগ দিল্লির পাণ্ডারা পার্ক পুজোয়

প্রবাসের বুকে এক টুকরো বাংলা! দিল্লির পাণ্ডারা পার্কে মহাষ্টমীর আনন্দে মাতল হাজার হাজার মানুষ। বাঁশের তৈরি কুলো, হাতপাখা আর ঝুঁড়ি নিয়ে গ্রামবাংলার লোকশিল্পে সেজে উঠেছে এবারের মণ্ডপ। তবে সবথেকে বড় আকর্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য প্রকাশ—দৃষ্টিহীন বন্ধুদের জন্য স্পর্শ করে দেবী প্রতিমা অনুভবের বিশেষ সুযোগ।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 19, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 11:14 PM IST
স্পর্শেই দেবীর রূপদর্শন: দৃষ্টিহীন দর্শনার্থীদের জন্য অনন্য উদ্যোগ দিল্লির পাণ্ডারা পার্ক পুজোয়

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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