/FACT CHECK: কাশ্মীরে ব্যবহৃত পেলেট গান ছোড়া হয়েছে দিল্লির CJP-র বিক্ষোভকারীদের উপরেও?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার ককরোচ জনতা পার্টির(CJP) সংসদভবন অভিযান ঘিরে তুলকালাম হয়ে ওঠে সংসদভবন এলাকা। লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে বিক্ষোভারীদের যন্তর মন্তর সংলগ্ন এলাকা থেকে তুলে দেয় পুলিস। বেশ কয়েক বিক্ষোভকারী গুরুতর আহত। অভিযোগ উঠেছে, বিক্ষোভকারীদের হঠাতে পেলেট গান ব্যবহার করেছে পুলিস। এনিয়ে জোর শোরগোল শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। গুরুতর ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিল দিল্লি পুলিস।
বেশ কয়েক বছর আগে কাশ্মীরে পাথর নিক্ষেপকারীদের উপরে পেলেট গান ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছিল নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে। এই গান থেকে বেরিয়ে আসে ছররা। তাতেই গুরুতর আহত হত বিক্ষোভকারীরা। অনেকের চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ারও অভিযোগও উঠেছিল। সেই গানই কি ব্যবহার করা হয়েছে দিল্লির সিজেপি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে! এরকম অভিযোগ উড়িয়ে দিল দিল্লি পুলিস। বলা হয়েছে, এরকম কোনও অস্ত্র পুলিসের হাতে ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকম গুজবে কান দেবেন না। এরকম কোনও বার্তা ছড়াবেন না।
দিল্লি পুলিস তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতিতে বলেছে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিস বলপ্রয়োগের জন্য পেলেট গান ব্যবহার করছে বলে যে খবর ছড়াচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। অপ্রমাণিত বা অসম্পূর্ণ কোনো তথ্য শেয়ার বা প্রচার না করার জন্য জনসাধারণকে কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোনো তথ্য পোস্ট বা ফরোয়ার্ড করার আগে অনুগ্রহ করে অফিসিয়াল উৎস থেকে সত্যতা যাচাই করে নিন। গুজব বা ভুয়ো খবর ছড়ানোর বিষয়ে কাউকে দায়ী পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
FACT CHECK Claims stating that Delhi Police forces used pellet guns against peaceful protesters yesterday are completely false and misleading.Delhi Police neither possess pellet guns nor do they use them in the ongoing protest.The public is requested not to share or…— Delhi Police (@DelhiPolice) July 22, 2026
'সংসদ চলো' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যখন সাধারণ মানুষের নজর তুঙ্গে, তখনই সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের দাবি ও ভিডিও সামনে আসতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়েই দিল্লি পুলিসের এই ব্যাখ্যা সামনে এল। বিবৃতির দিয়ে দিল্লি পুলিস সব বিভ্রান্তি দূর করতে এবং কোনো গুজব ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে চেয়েছে। এনিয়ে কোনও উত্তেজনা তৈরি না হয় তার চেষ্টা করছে পুলিস।
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