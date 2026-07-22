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FACT CHECK: কাশ্মীরে ব্যবহৃত পেলেট গান ছোড়া হয়েছে দিল্লির CJP-র বিক্ষোভকারীদের উপরেও?

Pellet guns on CJP protesters: দিল্লি পুলিস তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতিতে বলেছে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিস বলপ্রয়োগের জন্য পেলেট গান ব্যবহার করছে বলে যে খবর ছড়াচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 22, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:55 PM IST
FACT CHECK: কাশ্মীরে ব্যবহৃত পেলেট গান ছোড়া হয়েছে দিল্লির CJP-র বিক্ষোভকারীদের উপরেও?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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