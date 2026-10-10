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অভিজিৎদের ঘিরে ফেলল মহিলা পুলিস: সিজেপি নেতাদের আটক করতে ফ্লাইটে মহিলা পুলিসকর্মী কেন? রুদ্ধশ্বাস নাটকের কারণ সামনে এল

CJP Protest in Delhi: বিমানে দুই সিটের মাঝের জায়গা (Aisle) অত্যন্ত সরু। পুরুষ পুলিশ মোতায়েন করলে সেখানে ধস্তাধস্তি বা শারীরিক সংঘাতের (Scuffle) ঝুঁকি থাকত, যা বিমানের নিরাপত্তা ও অন্য যাত্রীদের জন্য বিপদ তৈরি করতে পারত।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 10, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 04:52 PM IST
অভিজিৎদের ঘিরে ফেলল মহিলা পুলিস: সিজেপি নেতাদের আটক করতে ফ্লাইটে মহিলা পুলিসকর্মী কেন? রুদ্ধশ্বাস নাটকের কারণ সামনে এল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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