/অভিজিৎদের ঘিরে ফেলল মহিলা পুলিস: সিজেপি নেতাদের আটক করতে ফ্লাইটে মহিলা পুলিসকর্মী কেন? রুদ্ধশ্বাস নাটকের কারণ সামনে এল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রানওয়েতে বিমান থামতেই রুদ্ধশ্বাস নাটক। দরজায় কড়া পাহারা, আর সিটের সারি পেরিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল দিল্লি পুলিসের একঝাঁক মহিলা আধিকারিক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ডাকা 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র যন্তর মন্তর অভিযানের আঁচ দিল্লি নামার আগেই টের পেলেন আন্দোলনকারীরা। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (IGI Airport) বিমানের ভেতরে ঢুকেই সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে আটক করল পুলিস। তবে লাঠিসোঁটা বা পুরুষ পুলিসের দাপট নয়--নেতাদের পাকড়াও করতে দিল্লি পুলিসের সামনে রাখা হল মহিলা বাহিনীকে, যা দেখে হতবাক খোদ বিমানের সাধারণ যাত্রীরাও। এক অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন সাধারণ যাত্রীরা।
বিমানের সরু করিডোরে নাটকীয় আটকের মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠেছে-- পুরুষ পুলিসকর্মীদের বদলে কেন মহিলা বাহিনীকে সামনে রাখল দিল্লি পুলিস?
বিমানের ভেতর রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য
মুম্বই থেকে আসা বিমান রানওয়েতে থামার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দিল্লি পুলিসের দক্ষিণ-পশ্চিম জেলার প্রমিলা বাহিনী বিমানে উঠে পড়ে। দীপকে জানলার ধারের সিটে বসেছিলেন, মাঝে সৌরভ দাস এবং পাশে আশুতোষ রাঙ্কা। পুলিস দেখেই তাঁরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ও 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিতে শুরু করেন।
ভিডিয়োতে দেখা যায়, মহিলা পুলিসকর্মীরা দীপকেদের ঘিরে ফেললে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। ক্ষোভ উগরে দিয়ে দীপকে বলেন:
'আমরা বিমান থেকে নামা পর্যন্ত আপনারা তো অন্তত অপেক্ষা করতে পারতেন।'
'দেশ কোন দিকে যাচ্ছে স্পষ্ট। সরাসরি বিমান থেকে এভাবে গ্রেফতার করতে তো ইন্দিরা গান্ধীও নামেননি। এটা স্রেফ একনায়কতন্ত্র!'
'আমি গ্রেফতার হতেই এসেছি, আসুন গ্রেফতার করুন। কাউকে ভয় পাই না।'
মহিলা আধিকারিকরা অবশ্য অত্যন্ত শান্ত গলায় তাঁদের সহযোগিতা করার আবেদন জানান এবং শেষপর্যন্ত বিমান থেকে নামিয়ে তিন নেতাকে পৃথক গোপন স্থানে নিয়ে যান।
কেন মহিলা পুলিসকে সামনে রাখল দিল্লি পুলিস?
বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপ একেবারেই পূর্বপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত রণকৌশল:
বিমানের ভেতর হাতাহাতি এড়ানো
বিমানে দুই সিটের মাঝের জায়গা (Aisle) অত্যন্ত সরু। পুরুষ পুলিশ মোতায়েন করলে সেখানে ধস্তাধস্তি বা শারীরিক সংঘাতের (Scuffle) ঝুঁকি থাকত, যা বিমানের নিরাপত্তা ও অন্য যাত্রীদের জন্য বিপদ তৈরি করতে পারত।
'অপটিক্স' ও জেন-জি ন্যারেটিভ ভাঙা
সিজেপির মূল সমর্থক ভিত্তি হলো তরুণ প্রজন্ম বা 'জেন-জি' (Gen Z)। পুরুষ পুলিস গিয়ে বলপ্রয়োগ করলে আন্দোলনকারীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বর্বর অত্যাচারের' প্রচার চালাত। মহিলা আধিকারিকদের দিয়ে আটক করিয়ে সেই প্রচারের ধার শুরুতেই ভোঁতা করে দিল পুলিস।
আগের বিতর্ক
এর আগের আন্দোলনে পুলিসের বিরুদ্ধে মহিলা বিক্ষোভকারীদের নিগ্রহের যে অভিযোগ উঠেছিল, তা মাথায় রেখেই দিল্লি পুলিশসর 'উইমেন ফার্স্ট' (Women-First Move) কৌশল বড়সড় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সফল হয়েছে।
ক্ষোভে ফুঁসছে সিজেপি
সিজেপির অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করতেই এই 'স্বৈরাচারী আটক' (Authoritarian Detention)। তবে শীর্ষ নেতাদের আটকের পরেও রাজধানী জুড়ে বিভিন্ন বিকল্প রুটে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। দিল্লি পুলিসের এই কৌশল সাময়িকভাবে বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা রুখলেও গোটা দেশজুড়ে এই পদক্ষেপ নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।