Zee News Bengali
Delhi Police in Banga Bhavan: বঙ্গভবনে তল্লাশি দিল্লি পুলিসের! ক্ষুব্ধ মমতা বললেন, 'দিল্লি পুলিস এটা করতে পারে না!'

Mamata Banerjee in Delhi: সোমবার বিকেলেই নির্বাচন কমিশনে যাবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তার আগেই উত্তাপ দিল্লিতে। সোমবার সকালে আচমকা সেখানে রাস্তায় পুলিসবাহিনী। ঘিরে ফেলা হল বঙ্গ ভবন। ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 2, 2026, 12:46 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লির রাজনীতিতে কি বড় ঝড়ের ইঙ্গিত? বঙ্গভবনে দিল্লি পুলিস পৌঁছনোর পরে অন্তত তেমনই ভাবছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল। আজ, সোমবার বিকেলেই নির্বাচন কমিশনে যাবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee in Delhi)। কিন্তু তার আগেই উত্তাপ বাড়ছে দিল্লিতে। সোমবার সকালে আচমকা সেখানে রাস্তায় নামল পুলিসবাহিনী। কার্যত ঘিরে ফেলা হয়েছে বঙ্গ ভবন (Delhi Police in Banga Bhavan)। ব্যারিকেড করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হ্যালি রোড। 

বঙ্গ ভবনে কেন পুলিস?

বঙ্গ ভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করছে কতগুলি পরিবার। কেন সেখানে গিয়ে তল্লাশি? কোনও তথ্য আছে দিল্লি পুলিশের হাতে? না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বিষয়টি নিয়ে বাড়ছে জল্পনা। এ নিয়ে সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ, সোমবার বিকেলে তিনি দেখা করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই এই অবস্থা।

কমিশনে মমতা

এসআইআর আতঙ্কে বাংলায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে বারবার দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ইস্যুতে নিয়েও কমিশনের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। সঙ্গে থাকেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১৫ জন প্রতিনিধি। এদিকে, যে পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে অনেকের পরিবার আগেই পৌঁছে গিয়েছে দিল্লিতে। বঙ্গ ভবনে রয়েছেন তাঁরা।

SIR কর্মসূচি

মৃতদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কী দিল্লিতে কর্মসূচি মমতার?১০০-র বেশি মানুষ রয়েছেন সেখানে। তাঁদের নিয়ে শুধুই কি বৈঠক সেরে চলে যাবেন মমতা? দিল্লির রাজনীতিতে এটাই ছিল সবথেকে বড় প্রশ্ন। সেই জল্পনার মাঝেই জেগে উঠল বঙ্গভবনের এই ইস্যু। মনে করা হচ্ছে, বঙ্গভবন থেকে কেউ বেরতে গেলে, সেখানেই আটকে দিতে পারে পুলিস। আর সে ক্ষেত্রে সংঘাত আরও তীব্র আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে। এদিকে তৃণমূলের দাবি, দিল্লি পুলিস ভয় পেয়েছে।

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ১৫ জন প্রতিনিধি। নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন-সহ তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন এসআইআরের কয়েকজন ভুক্তভোগীকে। তিনি এমন কয়েকজন জলজ্যান্ত ভোটারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, যাঁরা কমিশনের তালিকায় 'মৃত'। 

কমিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা

এসআইআর বিতর্কে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তৃণমূল। এবার সেই লড়াই পৌঁছেছে শীর্ষ আদালতে। নজিরবিহীন ভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। 

চা-চক্র

প্রসঙ্গত, আগামীকাল বিকেল ৪টেয় চা-চক্রে ডাকা হয়েছে তৃণমূল সাংসদদের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন, সাউথ অ্যাভিনিউতে ডাকা হয়েছে সাংসদদের। আগামীকাল সেখানেই দলীয় সাংসদদের সঙ্গে দেখা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

Tags:
Delhi Police in Banga BhavanBanga Bhavans in DelhiMamata Banerjee to meet CECMamata banerjee in DelhiMamata Banerjee in Delhi todayWest Bengal electoral roll revisionMamata Banerjee meet Chief Election CommissionerParliament’s Budget SessionChief Election Commissioner Gyanesh Kumar
