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শেষ হল যন্তর মন্তর বিক্ষোভ? দিল্লি পুলিসের বিরাট নির্দেশিকায় বিশ বাঁও জলে আন্দোলনকারীরা, জেন জি বিদ্রোহেরও কি এখানেই ইতি?

Gen Z Jantar Mantar Protest Big Update: একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের জন্য পানীয় জল, শৌচাগার এবং চিকিৎসা সহায়তার মতো ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাযুক্ত উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছিল। আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পরেই দিল্লি পুলিস (Delhi Police) পদক্ষেপ গ্রহণ করে যন্তর মন্তরকে বাদ দেওয়ার সিলমোহর দেয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 12, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 04:06 PM IST
শেষ হল যন্তর মন্তর বিক্ষোভ? দিল্লি পুলিসের বিরাট নির্দেশিকায় বিশ বাঁও জলে আন্দোলনকারীরা, জেন জি বিদ্রোহেরও কি এখানেই ইতি?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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