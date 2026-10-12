/শেষ হল যন্তর মন্তর বিক্ষোভ? দিল্লি পুলিসের বিরাট নির্দেশিকায় বিশ বাঁও জলে আন্দোলনকারীরা, জেন জি বিদ্রোহেরও কি এখানেই ইতি?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানী দিল্লিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানচিত্র যন্তর মন্তরকে (Jantar Mantar) অবশেষে বাদ দেওয়া হল। দিল্লি পুলিসের এক নির্দেশিকায় ঐতিহাসিক এই স্থানকে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের তালিকা থেকে পুরোপুরি বাতিল (De-notify) করা হয়েছে। এর পরিবর্তে আন্দোলন ও রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য নতুন করে তিনটি নির্দিষ্ট স্থান ঘোষণা করেছে প্রশাসন। ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসরে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এক বড় ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
কেন এই সিদ্ধান্ত? (The Backdrop)
যন্তর মন্তর দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, এবং সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র (Protest Venue) ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ (Security Concerns), রাজধানীর তীব্র যানজট এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চলাচলে ব্যঘাত ঘটার মতো একাধিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিক্ষোভের জেরে এই স্থানে জমায়েত নিষেধ করার মতো পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রশাসন।
পাশাপাশি, দেশের শীর্ষ আদালতেও (Supreme Court) এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। গত অক্টোবর মাসে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, প্রতিবাদের নামে সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করা চলবে না।
একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের জন্য পানীয় জল, শৌচাগার এবং চিকিৎসা সহায়তার মতো ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাযুক্ত উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছিল। আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পরেই দিল্লি পুলিস (Delhi Police) পদক্ষেপ গ্রহণ করে যন্তর মন্তরকে বাদ দেওয়ার সিলমোহর দেয়।
বিকল্প তিনটি নতুন প্রতিবাদ স্থল (3 New Designated Sites)
যন্তর মন্তরের বিকল্প হিসেবে প্রশাসন যে তিনটি জায়গা চিহ্নিত করেছে, সেগুলো --
১. রামলীলা ময়দান (Ramlila Maidan): ঐতিহাসিকভাবে বড় বড় রাজনৈতিক জনসভা ও আন্দোলনের জন্য এই স্থান সর্বজনবিদিত।
২. বুড়ারি ময়দান (Burari Ground): উত্তর দিল্লির এই বিশাল প্রান্তরটিতে অতীতেও বড় জমায়েত হয়েছে।
৩. সিবিডি গ্রাউন্ড, পূর্ব দিল্লি (CBD Ground, East Delhi): পূর্ব দিল্লির এই আধুনিক ও সুবিস্তীর্ণ চত্বরটিকেও বিকল্প বিক্ষোভের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই তিনটি নতুন স্থানে জনসমাবেশ বা বিক্ষোভ আয়োজনের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন ও সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা SOP (Standard Operating Procedure) শীঘ্রই আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে। পুরনো নির্দেশিকা আংশিক সংশোধন করেই এই নতুন নিয়মাবলী কার্যকর করা হচ্ছে।
প্রতিক্রিয়া (Impact & Implications)
রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষকদের মতে, যন্তর মন্তরের মতো মধ্য দিল্লির প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রতিবাদের পরিসর দূরে সরে যাওয়ার ফলে সাধারণ আন্দোলনকারীদের ক্ষেত্রে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হতে পারে।
তবে অন্যদিকে, প্রশাসন ও আদালতের যৌথ নজরদারিতে এই নতুন স্থানগুলিতে মৌলিক পরিকাঠামো ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা থাকলে দীর্ঘমেয়াদে তা জনজীবনকে সচল রাখতে সাহায্য করবে।
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