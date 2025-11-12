English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Delhi Red Fort Blast: ২০০৫-র বিস্ফোরণ কেড়েছে বাবাকে... বাবার LIC-র কাজ সেরে ফেরার পথেই লালকেল্লার বিস্ফোরণ! ২ ভাইবোন...

Delhi Red Fort blast Update:  সোমবার দুই ভাই-বোন গিয়েছিলেন পূর্ব দিল্লির গীতা কলোনির এলআইসি অফিসে। ২০০৫-এর বিস্ফোরণে প্রয়াত বাবার জীবনবীমা পলিসি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য। সেই কাজ সেরে তাঁরা দ্বারকায় বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময়...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 12, 2025, 08:10 PM IST
Delhi Red Fort Blast: ২০০৫-র বিস্ফোরণ কেড়েছে বাবাকে... বাবার LIC-র কাজ সেরে ফেরার পথেই লালকেল্লার বিস্ফোরণ! ২ ভাইবোন...
করুণা ও নিরমিত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক বিস্ফোরণ কেড়েছে বাবাকে... আর আবার সেই বিস্ফোরণ! আবার সেই রক্ত, আর্তনাদ, হাহাকার আর কান্নার রোল! সোমবার, ১০ নভেম্বর, সন্ধ্যায় ব্যস্ত দিল্লির চেনা ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সাইরেন আর হুটারবাজিয়ে ছুটতে দেখা যায় অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিসের গাড়ি। তবে সোমবার সন্ধ্যায় সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের (Delhi Red Fort Blast) হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান নিরমিত এবং করুণা সালুজা। ২০০৫-এ দিল্লির ধারাবাহিক বিস্ফোরণে যাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের বাবা লাল চাঁদকে (2005 Delhi Serial Blast)।

Add Zee News as a Preferred Source

২০০৫-এর  ২৯ অক্টোবর দিল্লির ধারাবাহিক বিস্ফোরণে (2005 Delhi Serial Blast) নিহত হন সরোজিনী নগরের একটি জুস কর্নারের মালিক লাল চাঁদ। সেদিন জুস কর্নারের এক তরুণ কর্মচারী বাবলু প্রথমে দোকানের কাছে একটি পরিত্য়ক্ত ব্যাগ দেখতে পান। পরিত্য়ক্ত ব্যাগটি দেখতে পেয়ে তিনি মালিক লাল চাঁদকে সতর্ক করেন। এরপর তাঁরা দুজনেই ব্যাগটি খুলে তাতে একটি তারযুক্ত প্রেসার কুকার বোমা দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে সেটি সরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই সেই বোমা ফেটে বিস্ফোরণ ঘটে। যাতে লাল চাঁদ, বাবলু সহ অন্যদের মৃত্যু হয়। সেদিন সরোজিনী নগরের পাশাপাশি পাহাড়গঞ্জ, গোবিন্দপুরীর একটি ডিটিসি বাসেও বিস্ফোরণ হয়। ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ৬২ জনেরও বেশি প্রাণ হারান। 

২০০৫-এর সেই বিস্ফোরণে নিহত লাল চাঁদেরই সন্তান নিরমিত এবং করুণা। ২৩ বছর বয়সী নিরমিত এখন সরোজিনী নগরে তাঁদের সেই পারিবারিক জুসের দোকান চালান। সোমবার দুই ভাই-বোন গিয়েছিলেন পূর্ব দিল্লির গীতা কলোনির এলআইসি অফিসে। ২০০৫-এর বিস্ফোরণে প্রয়াত বাবার জীবনবীমা পলিসি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য। সেই কাজ সেরে তাঁরা দ্বারকায় বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় তাঁদের গাড়ি লালকেল্লা অতিক্রম করার মিনিট খানেকের মধ্যেই  ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের সামনে (Delhi Red Fort Blast)। সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে, ট্র্যাফিক সিগন্যালের কাছে ধীর গতিতে চলা একটি হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। উমর মহম্মদ নামে এক জঙ্গি ডাক্তার সেই বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রাণ হারান কমপক্ষে ১২ জন। 

সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের হাত থেকে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ২ ভাই-বোন। যা মনে করে শিউরে উঠছেন করুণা সালুজা। বলছেন, 'আমরা ভাগ্যবান।' নিরমিত ও করুণী বলেন, বাড়ি ফেরার পথে এক আত্মীয়ের ফোনেই তাঁরা ভাই-বোন লাল কেল্লায় বিস্ফোরণের কথা জানতে পারেন। বিস্ফোরণের সেই খবর তাঁদের পুরনো ভয়াল স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আবার যেন তাঁদের সেই যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড় করায়। আবার তাঁদের কাঁদিয়ে তোলে।

এমবিএ ডিগ্রিধারী করুণা বলেন, 'খবরটা আমায় কাঁদিয়ে তোলে। সন্ত্রাসী হামলায় বাবাকে হারানো একজন মানুষ হিসেবে, আমি একজন প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা জানি। দেশের প্রতিটি বিস্ফোরণের ঘটনায় আমি কেঁপে উঠি। আমার চোখ ভিজে ওঠে। চোখ দিয়ে অজান্তেই জল পড়তে থাকে। আমার বাবার স্মৃতি ভেসে ওঠে। আমি খুব কমই সেই মুখটা মনে করতে পারি।" আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

আরও পড়ুন, Delhi Red Fort blast: 'মা, বাবা ও কৃতী', হাতে আঁকা ভালোবাসার ৩ চিহ্ন-ই চিনিয়ে দিল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন যুবককে...

আরও পড়ুন, Major blasts in India: ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে প্রেসার কুকারে পর পর ফাটল বোমা! বাজারে গাড়িতে! মুহূর্তে লাশের সারি... বার বার রক্তাক্ত ভারত, কান্না, হাহাকার...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Delhi red fort blast2005 Delhi Serial blast2005 Delhi Serial blasts Victim
পরবর্তী
খবর

Al-Falah University: ৭০ একর ক্যাম্পাস, ৭৪ লক্ষ MBBS ফি! দিল্লি বিস্ফোরণের পর চর্চায় আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়...
.

পরবর্তী খবর

Deadly Serial Blasts: হাড়হিম সিরিয়াল ব্লাস্ট! দুপুর ১টা ৩০ থেকে ৩টে ৪০-এর মধ্যে পর পর মারণ...