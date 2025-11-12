Delhi Red Fort Blast: ২০০৫-র বিস্ফোরণ কেড়েছে বাবাকে... বাবার LIC-র কাজ সেরে ফেরার পথেই লালকেল্লার বিস্ফোরণ! ২ ভাইবোন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক বিস্ফোরণ কেড়েছে বাবাকে... আর আবার সেই বিস্ফোরণ! আবার সেই রক্ত, আর্তনাদ, হাহাকার আর কান্নার রোল! সোমবার, ১০ নভেম্বর, সন্ধ্যায় ব্যস্ত দিল্লির চেনা ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সাইরেন আর হুটারবাজিয়ে ছুটতে দেখা যায় অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিসের গাড়ি। তবে সোমবার সন্ধ্যায় সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের (Delhi Red Fort Blast) হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান নিরমিত এবং করুণা সালুজা। ২০০৫-এ দিল্লির ধারাবাহিক বিস্ফোরণে যাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের বাবা লাল চাঁদকে (2005 Delhi Serial Blast)।
২০০৫-এর ২৯ অক্টোবর দিল্লির ধারাবাহিক বিস্ফোরণে (2005 Delhi Serial Blast) নিহত হন সরোজিনী নগরের একটি জুস কর্নারের মালিক লাল চাঁদ। সেদিন জুস কর্নারের এক তরুণ কর্মচারী বাবলু প্রথমে দোকানের কাছে একটি পরিত্য়ক্ত ব্যাগ দেখতে পান। পরিত্য়ক্ত ব্যাগটি দেখতে পেয়ে তিনি মালিক লাল চাঁদকে সতর্ক করেন। এরপর তাঁরা দুজনেই ব্যাগটি খুলে তাতে একটি তারযুক্ত প্রেসার কুকার বোমা দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে সেটি সরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই সেই বোমা ফেটে বিস্ফোরণ ঘটে। যাতে লাল চাঁদ, বাবলু সহ অন্যদের মৃত্যু হয়। সেদিন সরোজিনী নগরের পাশাপাশি পাহাড়গঞ্জ, গোবিন্দপুরীর একটি ডিটিসি বাসেও বিস্ফোরণ হয়। ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ৬২ জনেরও বেশি প্রাণ হারান।
২০০৫-এর সেই বিস্ফোরণে নিহত লাল চাঁদেরই সন্তান নিরমিত এবং করুণা। ২৩ বছর বয়সী নিরমিত এখন সরোজিনী নগরে তাঁদের সেই পারিবারিক জুসের দোকান চালান। সোমবার দুই ভাই-বোন গিয়েছিলেন পূর্ব দিল্লির গীতা কলোনির এলআইসি অফিসে। ২০০৫-এর বিস্ফোরণে প্রয়াত বাবার জীবনবীমা পলিসি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য। সেই কাজ সেরে তাঁরা দ্বারকায় বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় তাঁদের গাড়ি লালকেল্লা অতিক্রম করার মিনিট খানেকের মধ্যেই ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের সামনে (Delhi Red Fort Blast)। সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে, ট্র্যাফিক সিগন্যালের কাছে ধীর গতিতে চলা একটি হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। উমর মহম্মদ নামে এক জঙ্গি ডাক্তার সেই বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রাণ হারান কমপক্ষে ১২ জন।
সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের হাত থেকে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ২ ভাই-বোন। যা মনে করে শিউরে উঠছেন করুণা সালুজা। বলছেন, 'আমরা ভাগ্যবান।' নিরমিত ও করুণী বলেন, বাড়ি ফেরার পথে এক আত্মীয়ের ফোনেই তাঁরা ভাই-বোন লাল কেল্লায় বিস্ফোরণের কথা জানতে পারেন। বিস্ফোরণের সেই খবর তাঁদের পুরনো ভয়াল স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আবার যেন তাঁদের সেই যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড় করায়। আবার তাঁদের কাঁদিয়ে তোলে।
এমবিএ ডিগ্রিধারী করুণা বলেন, 'খবরটা আমায় কাঁদিয়ে তোলে। সন্ত্রাসী হামলায় বাবাকে হারানো একজন মানুষ হিসেবে, আমি একজন প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা জানি। দেশের প্রতিটি বিস্ফোরণের ঘটনায় আমি কেঁপে উঠি। আমার চোখ ভিজে ওঠে। চোখ দিয়ে অজান্তেই জল পড়তে থাকে। আমার বাবার স্মৃতি ভেসে ওঠে। আমি খুব কমই সেই মুখটা মনে করতে পারি।" আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।
