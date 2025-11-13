English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Building 17, room 13 Al-Falah University hostel room where doctors plotted terror:  ১৭ নম্বর হস্টেল ভবনের ১৩ নম্বর ঘর-ই সন্ত্রাসী মডিউলের গোপন বৈঠকস্থল। সেখানে বসেই জঙ্গি ডাক্তাররা পরিকল্পনা করে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 13, 2025, 03:31 PM IST
Delhi Red Fort Blast: বিল্ডিং ১৭, রুম ১৩! ধুলোময় হস্টেলের ঘরেই গোপন বৈঠক, জঙ্গি-ডাক্তাররা কষে বিস্ফোরণের ছক... আল-ফালাহর ভয়ংকর সত্যি!
আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়: বিল্ডিং ১৭, রুম ১৩

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি লালকেল্লা বিস্ফোরণের (Delhi Red Fort Blast) ঘটনায় ভয়ংকর আপডেট! বিস্ফোরক তথ্য এবার তদন্তকারীদের হাতে! লালকেল্লা বিস্ফোরণের পরই চর্চায় আসে দিল্লি থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ( (Al-Falah University)এবার তদন্তকারীদের হাতে এর আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য! শুধু যে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গি-ডাক্তাররাই সন্ত্রাসী কাজকর্মে জড়িত তা-ই নয়, আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ঘরে বসেই (Al-Falah University Hostel Room) সন্ত্রাসের পরিকল্পনা করে 'ডাক্তার মডিউল'

আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ নম্বর হস্টেলর ভবনের ১৩ নম্বর ঘরই ছিল সন্ত্রাসের আঁতুরঘর  (Al-Falah University Building 17, room 13)! হস্টেল ভবনের সেই ঘরেই গোপন বৈঠকে মিলিত হত জঙ্গি ডাক্তাররাসেখানে বসেই ডাক্তাররা সন্ত্রাসের পরিকল্পনা করেতদন্তে উঠে এসেছে, আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ নম্বর হস্টেল ভবনের ১৩ নম্বর ঘরটি সন্ত্রাসী মডিউলের গোপন বৈঠকস্থল (Al-Falah University Building 17, room 13) হিসেবে কাজ করত হস্টেলের এই ১৩ নম্বর রুমটি ছিল কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ডা. মুজাম্মিল শাকিলেরএই ঘরেই ডা, শাকিল বাকি উগ্রপন্থী চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করে এবং দিল্লিআশপাশের রাজ্যগুলিতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের (Delhi Red Fort Blast) ষড়যন্ত্র করেএমনকি দিল্লি জুড়ে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য ধৃতজঙ্গি-চিকিৎসক ২০ লক্ষ টাকার তহবিলও সংগ্রহ করেছিললালকেল্লা বিস্ফোরণের পর আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা খবরে আসতেই ১৩ নম্বর ঘরটি সিল করে দেওয়া হয়েছে (Al-Falah University Building 17, room 13)

হরিয়ানার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি দেখতে ভীষণই সাধারণহস্টেলের ঘরগুলোও স্যাঁতসেঁতে, ধুলোময়কিন্তু স্যাঁতসেঁতে, ধুলোমাখা হস্টেল রুমে বসেইঙ্গি চিকিৎসকরা দিল্লিউত্তর প্রদেশে ধারাবাহিক সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্র করেনির্বিচারে মানুষ মারার ছক কষে! বয়েজ হস্টেল ১৭ নম্বর ভবনের ১৩ নম্বর ঘরটি-ই ছিল "হোয়াইট কলার" সন্ত্রাসী মডিউলের গোপন বৈঠকের স্থান

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতি

লালকেল্লায় বিস্ফোরণের পরই আরও বেশি করে চর্চায় আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়তবে দিল্লি বিস্ফোরণের আগেই ২৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধারডাক্তার মুজাম্মিল শাকিল গ্রেফতারির সময়ই প্রথম সামনে আসে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামতারপর থেকে থেকেই বিগত কয়েকদিন ধরেই ফরিদাবাদের ধৌজে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিসসেখানকার ৫২ জন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছেগ্রেফতার করা হয়েছেডাক্তারকেযার পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী জৈশ-এ-মোহাম্মদের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগযদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পেশাদার যোগসূত্র ছাড়া সন্দেহভাজনদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোনও সম্পর্ক নেই"।

৭০ একর ক্যাম্পাস, ৭৪ লক্ষ MBBS ফি

ফরিদাবাদের ধৌজে ৭০ একরেরও বেশি জমি জুড়ে অবস্থিত আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়বিশ্ববিদ্যালয়টি UGC কর্তৃক স্বীকৃত। আল-ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অধীন। ২০১৯ সাল থেকে আল-ফালাহ স্কুল অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার MBBS ডিগ্রি দিয়ে আসছে। কোর্স ফি অবশ্য বেশ চড়া! এমবিবিএস কোর্সের জন্য প্রথম বছরে ১৬.৩৭ লক্ষ টাকা করে এবং শেষ বছরে ৯ লক্ষ টাকা। পুরো কোর্স ফি মোট ৭৪.৫০ লক্ষ টাকা। আর হস্টেলে থাকার জন্য প্রতি বছর ৩ লক্ষ টাকা করে ি থাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

