Delhi Red Fort blast: লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! রক্তাক্ত রাজধানীতে মৃত কমপক্ষে ৮

Delhi Red Fort blast: লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! রক্তাক্ত রাজধানীতে মৃত কমপক্ষে ৮
Delhi red ford blast News: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটে সামনে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে বলে জানা যাচ্ছে।
নীরজ গৌর: দিল্লিতে বিস্ফোরণ (Delhi Blast)! দিল্লি লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ (Delhi Blast Near Red Fort) ! বিস্ফোরণের জেরে কমপক্ষে ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে এই মুহূর্তে। আহত একাধিক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। বিকেল ৬টা বেজে মিনিটে দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটে সামনে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে বলে জানা যাচ্ছে।
বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। বিস্ফোরণের জেরে আরও ৩টি গাড়িতে আগুন ধরে যায় বলে খবর। প্রসঙ্গত, আজই বড়সড় নাশকতার চক্র ফাঁস হয় দিল্লির কাছে ফরিদাবাদে! ফরিদাবাদে এক ডাক্তারের ঘর থেকে মেলে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও গুলি-বারুদ। সেইসঙ্গে ২টি AK-47 রাইফেল। সোমবার দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানার ফরিদাবাদের এক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে এই বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করে জম্মু-কাশ্মীর পুলিস। পুলিসের দাবি, উদ্ধার হওয়া উপকরণগুলি নাশকতায় ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল।
গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিসের একটি বিশেষ দল স্থানীয় হরিয়ানা পুলিসের সহযোগিতায় এই অভিযানে অংশ নেয়। আল ফালাহ হাসপাতালের কাছে ভাড়া করা ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে তিনটি ম্যাগাজিন, ৮৩ রাউন্ড তাজা গুলি সহ একটি অ্যাসল্ট রাইফেল, আটটি তাজা গুলি সহ একটি পিস্তল, দুটি খালি কার্তুজ, দুটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, আটটি বড় স্যুটকেস, চারটি ছোট স্যুটকেস এবং সন্দেহভাজন বিস্ফোরক রাসায়নিকে ভরা একটি পাত্র উদ্ধার করে। পুলিস ব্যাটারি সহ ২০টি টাইমার, ২৪টি রিমোট কন্ট্রোল, প্রায় পাঁচ কেজি ভারী ধাতু, ওয়াকি-টকি সেট, বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসপত্রও উদ্ধার করেছে।
পুলিস সূত্রে খবর, সন্দেহভাজন ডাক্তাররা গাজওয়াত-উল-হিন্দ সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এখন ফরিদাবাদে এত বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও অস্ত্র কীভাবে এল এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ডাক্তারদের সঠিক ভূমিকা কী ছিল তা নির্ধারণের চেষ্টা করছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে বিভিন্ন রাজ্যে বিস্তৃত একটি নেটওয়ার্কের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। ফরিদাবাদের আল ফালাহ হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ডাক্তার আদিল আহমেদ রাথেরকে গ্রেফতারির পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সোমবার এই অভিযান চালানো হয়। এই মামলায় হাসপাতালে কর্মরত আরেক চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। আরেকজন মহিলা ডাক্তারেরও খোঁজ চলছে। সেও সম্ভবত এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত।
