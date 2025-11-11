Delhi Red Fort blast: 'মা, বাবা ও কৃতী', হাঁতে আঁকা ভালোবাসার ৩ চিহ্ন-ই চিনিয়ে দিল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন যুবককে...

Delhi Red Fort blast: 'মা, বাবা ও কৃতী', হাঁতে আঁকা ভালোবাসার ৩ চিহ্ন-ই চিনিয়ে দিল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন যুবককে...
Mom Dad and Kriti, Tattoos identify businessman: ৩ বছরের এক ছেলের বাবা ছিলেন অমর। একরত্তি খুদে এখনও জানেও না যে, তার বাবা আর কোনওদিনও ফিরে আসবে না। অবুঝ ২ চোখ এখন মা কৃতীর কোল আঁকড়ে শুধু খুঁজে যাচ্ছে তার 'পাপা'কে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক হাতে লেখা, "মা, আমার প্রথম ভালোবাসা।" আরেক হাতে লেখা, "বাবা, আমার শক্তি"। আর কনুইয়ের ভাঁজের কাছে পরম আদরে লেখা শুধু, "কৃতী"... হাতে আঁকা ৩ ভালোবাসার চিহ্ন। সেই ৩ চিহ্ন-ই চিনিয়ে দিল দিল্লি বিস্ফোরণে (Delhi Red Fort blast) নিহত যুবক অমর কাটারিয়াকে।
দিল্লির চাঁদনি চকের বাসিন্দা ৩৪ বছর বয়সী ওষুধ ব্যবসায়ী অমর কাটারিয়া সোমবার দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ১ নম্বর গেটের কাছে ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারানো হতভাগ্য ১২ জনের মধ্যে একজন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই ছিল যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দেহগুলি। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিটকে পড়ে দেহাংশ। সেখান থেকেই হাতে করা ট্যাটু দেখে তরুণ ব্যবসায়ী অমর কাটারিয়ার দেহ শনাক্ত করে তাঁর পরিবার (Mom Dad and Kriti, Tattoos identify businessman)। মা, বাবা ও বিয়ের পর স্ত্রীর নামে হাতে ট্যাটু করিয়েছিলেন অমর।
৩৪ বছর বয়সী ওষুধ ব্যবসায়ী অমর বাইক নিয়ে ঘুরতে ভালোবাসতেন। মাত্র ৪ বছর আগে বিয়ে করেন স্ত্রী কৃতী। ৩ বছর আগে দম্পতির এক পুত্রসন্তান হয়। ৩ বছরের এক ছেলের বাবা ছিলেন অমর। একরত্তি খুদে এখনও জানেও না যে, তার বাবা আর কোনওদিনও ফিরে আসবে না। ভয়াবহ বিস্ফোরণ কেড়ে নিয়েছে তার 'পাপা'কে। দিল্লির রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছে অমর। অবুঝ ২ চোখ এখন মা কৃতীর কোল আঁকড়ে শুধু খুঁজে যাচ্ছে তার 'পাপা'কে।
অমরের বাবা জগদীশ কাটারিয়া জানিয়েছেন, দেহ চেনার কোনও উপায় ছিল না। হাসপাতালে হাতের ট্যাটু দেখেই তাঁর দেহ শনাক্ত করে পরিবার। মঙ্গলবার ভোরে প্রথম হাসপাতাল থেকে ফোন করে জানতে চাওয়া হয় যে, হাতে ট্যাটু করা 'মা আমার প্রথম ভালোবাসা', 'বাবা আমার শক্তি' এবং 'কৃতি', দেহটি তাঁদের পরিবারের কিনা? এরপরই তাঁরা হাসপাতালে ছুটে যান ও দেহ শনাক্ত করেন।
সোমবার রাতে অমর তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী কৃতি এবং একরত্তি ছেলেকে নিয়ে বাইরে ডিনারে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই কথা মতো অমর তাঁর বাবাকে বলেছিল, তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে নিতে! কিন্তু তার আগেই নিয়তির কঠিন পরিহাসে অমর বিস্ফোরণের শিকার হন। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার। এলাকায় শোকের ছায়া। বাতাস ভারী কান্নার রোলে।
আরও পড়ুন, Major blasts in India: ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে প্রেসার কুকারে পর পর ফাটল বোমা! বাজারে গাড়িতে! মুহূর্তে লাশের সারি... বার বার রক্তাক্ত ভারত, কান্না, হাহাকার...
আরও পড়ুন, Delhi Red Fort Blast: প্রতি সেকেন্ডে ৩,২০০ মিটার! 'বুস্টার বিস্ফোরক' ANFO কী? কেন এত শক্তিশালী? যাতে ছিন্নভিন্ন ১২ প্রাণ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)