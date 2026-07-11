Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /শনিবাসরীয় সকালেই লাল কেল্লা উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! রাজধানীতে চরম সতর্কতা, তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

শনিবাসরীয় সকালেই লাল কেল্লা উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! রাজধানীতে চরম সতর্কতা, তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Delhi Red Fort Bomb Threat: দিল্লির লাল কেল্লা উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! মুম্বই পুলিসের কাছে ফোন আসতেই হুলস্থুল পড়ে যায় রাজধানীতে। তড়িঘড়ি বম্ব স্কোয়াড নিয়ে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। তল্লাশির পর কী জানাল দিল্লি পুলিস?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 11, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:50 AM IST
শনিবাসরীয় সকালেই লাল কেল্লা উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! রাজধানীতে চরম সতর্কতা, তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'রাজনীতিতে রোজ পরিবর্তন, কাল কী হবে জানিনা'! কেন এই কথা বললেন দিলীপ ঘোষ
BJP Dilip Ghosh2 hrs ago
2
Kolkata Airport2 hrs ago
3
West bengal2:10 AM IST
4
Bihar teacher recruitment scamJul 10
5
TMC rebel factionJul 10