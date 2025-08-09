English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Restaurant: ভারতীয় পোশাকে রেস্তোরাঁয় Not Allowed! আজব নিয়ম মুখ্যমন্ত্রীর কানে, তারপর...

Restaurant Dress code: রেস্তোরাঁর কর্মীদের বিরুদ্ধে উঠল দুর্ব্যবহারের অভিযোগ। বিষয়টি এতদূর গড়িয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর কান পর্যন্ত পৌঁছেছে। ৩ অগস্টের এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানান দম্পতি।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 9, 2025, 02:15 PM IST
Delhi Restaurant: ভারতীয় পোশাকে রেস্তোরাঁয় Not Allowed! আজব নিয়ম মুখ্যমন্ত্রীর কানে, তারপর...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় পোশাক পরে আসায় এক দম্পতিকে দিল্লির একটি রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটির ভিডিটয়ো এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিয়োতে দেখা যায়, দিল্লির পিতমপুরা এলাকার ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকতে না পারার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন সেই দম্পতি।

তাঁরা জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে ৩ অগস্ট, দিল্লির পিতমপুরা মেট্রো স্টেশনের কাছে অবস্থিত ‘টুবাটা’ নামে এক রেস্তোরাঁয়। ঘটনার একটি ভিডিয়ো রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ওই দম্পতি। তার পর থেকে নেটিজ়েনদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে এই ঘটনা নিয়ে।

সেই ভিডিয়োয় দম্পতিকে বলতে শোনা গিয়েছে যে তাঁদের পোশাকের জন্য রেস্তরাঁয় ঢুকতে বাধা দিয়েছেন কর্মীরা। ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিয়ো। দম্পতির অভিযোগ, অন্যদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলেও তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন রেস্তোরাঁর ম্যানেজার। ভিডিয়ো রেকর্ড করা ব্যক্তি বলেন, ভারতীয় পোশাক পরা ব্যক্তিদের প্রবেশে বাধা দেওয়া এই রেস্তোরাঁর কোনও অধিকার নেই এবং এটি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। তিনি জানান, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে এই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে একটি পোস্টে দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র জানান, পিতমপুরার ওই রেস্তোরাঁর মালিকপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভবিষ্যতে আর কোনো পোশাক-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না।

তিনি বলেন, "পিতমপুরার এই রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন যে, তারা আর পোশাকের ভিত্তিতে কোনও প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন না এবং ভারতীয় পোশাক পরিহিত নাগরিকদের স্বাগত জানাবেন। রক্ষাবন্ধনের দিন ভারতীয় পোশাকে আসা বোনেদের জন্য বিশেষ ছাড়ও থাকবে," — জানিয়েছেন কপিল মিশ্র।

restaurantdelhiPitampuraviral videoKapil Mishra
