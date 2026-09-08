সাতসকালে দিল্লি ফিরেছিলেন অর্পিত! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু, ১৯-এর ছেলের কর্নিয়া দান বাবা-মা'র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাখিবন্ধনের ছুটি কাটিয়ে রবিবার সকালেই দিল্লি ফিরেছিলেন ১৯ বছরের অর্পিত জাজ। বাড়ি থেকে ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলে গেল সবকিছু। দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতনে যে PG-তে থাকতেন অর্পিত, সেই পাঁচতলা বাড়িটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের এই পড়ুয়ার। অর্পিত ছিলেন আত্মা রাম সনাতন ধর্ম কলেজের B.Com-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসে পরিবারের সঙ্গে রাখিবন্ধন পালন করে রবিবার সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ দিল্লিতে ফিরেছিলেন তিনি। তাঁর থাকার জায়গাটি ছিল হস্টেল ডেজ নামে পরিচিত একটি PG। দুপুরের মধ্যেই সেই বাড়ি ভেঙে পড়ে।
বারবার ফোন, কিন্তু সাড়া মেলেনি
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অর্পিতের পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বারবার ফোন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। ছেলের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে না পেরে তাঁর বাবা-মা দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। শেষ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের নীচে অর্পিতের সন্ধান মেলে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। প্রশাসনের তরফে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। অর্পিতের মা নাকি তাঁকে দিল্লি ফিরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ছেলের দেহ দেখার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। পরে তাঁকে AIIMS-এ ভর্তি করতে হয়। একমাত্র ছেলেকে হারানোর এই ভয়াবহ শোকের মধ্যেই পরিবার এমন একটি সিদ্ধান্ত নেয়, যা নতুন করে মানবিকতার নজির তৈরি করেছে।
ছেলের চোখে অন্য কেউ দেখুক পৃথিবী
অর্পিতকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর চোখের মাধ্যমে অন্য কেউ যাতে পৃথিবীর আলো দেখতে পারেন, সেই আশাতেই তাঁর কর্নিয়া দান করার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। এত বড় ব্যক্তিগত ক্ষতির মধ্যেও অর্পিতের বাবা-মায়ের এই সিদ্ধান্ত অন্যদের জন্য নতুন জীবনের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। ছেলের জীবন থেমে গেলেও তাঁর চোখের আলো অন্য কারও জীবনে পৌঁছে যেতে পারে—এই আশাতেই কর্নিয়া দান করেছে পরিবার।
ভবিষ্যৎ নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল অর্পিতের
বন্ধুদের স্মৃতিতে অর্পিত ছিলেন প্রাণবন্ত এক তরুণ। কলেজে ফিরে পড়াশোনা শুরু করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। বন্ধুদের সঙ্গে একটি কনসার্টে যাওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আর পূরণ হল না। দিল্লিতে ফেরার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তাঁর প্রাণ। সত্য নিকেতনের ওই ভয়াবহ PG ধসে এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২ জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। দুর্ঘটনার সময় জরাজীর্ণ বাড়িটিতে মেরামতির কাজ চলছিল।
ঘটনার পর বাড়ির মালিক হরিরাম গুপ্তাকে রাজস্থানের ভিওয়াড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিস। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্তের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্পিতের মৃত্যু ফের একবার দিল্লির PG এবং ছাত্রাবাসগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পুরনো বাড়িতে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা, মেরামতির কাজ এবং বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত—সেই প্রশ্নের উত্তরও এখন জরুরি হয়ে উঠেছে।
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