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সাতসকালে দিল্লি ফিরেছিলেন অর্পিত! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু, ১৯-এর ছেলের কর্নিয়া দান বাবা-মা'র

Gift of sight: রাখিবন্ধন সেরে রবিবার সকালেই দিল্লি ফিরেছিলেন ১৯ বছরের অর্পিত জাজ। কয়েক ঘণ্টা পরেই সত্য নিকেতনের পাঁচতলা PG ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পড়ুয়া। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়লেও অর্পিতের বাবা-মা নিলেন এক মানবিক সিদ্ধান্ত—দান করলেন তাঁর কর্নিয়া।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:42 AM IST
সাতসকালে দিল্লি ফিরেছিলেন অর্পিত! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু, ১৯-এর ছেলের কর্নিয়া দান বাবা-মা'র
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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