/১১ সেকেন্ডের SOS ভিডিয়ো! রক্তাক্ত মুখ, ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে পড়ুয়ার কাতর আর্তি, দিল্লির PG-তে মৃত ৬

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির সত্য নিকেতনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পড়ুয়াদের থাকার জন্য ব্যবহৃত একটি পাঁচতলা PG বিল্ডিং হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বহু পড়ুয়া আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। ঘটনার পর সামনে এসেছে আরও ভয়াবহ ছবি। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা এক পড়ুয়া নিজের মোবাইল ফোনে ১১ সেকেন্ডের একটি SOS ভিডিয়ো রেকর্ড করেন। ভিডিয়োটি পরে NSUI-এর তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকে রয়েছেন ওই পড়ুয়া। চারপাশে কংক্রিটের টুকরো ও ভাঙা অংশ। কোনওভাবে মোবাইল হাতে নিয়ে সাহায্যের আবেদন জানান তিনি।
কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা?
রবিবার দুপুর প্রায় সাড়ে ১টা নাগাদ দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ‘Hostel Daze’ নামে পরিচিত প্রায় ৫০ বছরের পুরনো বাড়িটিতে PG চলত। সেখানে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন পড়ুয়া ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দুর্ঘটনার সময় বাড়িটির নিচের অংশে মেরামতি বা নির্মাণের কাজ চলছিল। পুলিসও জানিয়েছে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে সংস্কারের কাজ চলছিল। তবে ঠিক কী কারণে পাঁচতলা বাড়িটি আচমকা ভেঙে পড়ল, তা এখনও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
टीम के साथी जो भी आसपास हैं, कृपया तुरंत इसकी मदद करें।— NSUI (@nsui) September 6, 2026
ये अभी ज़िंदा है और आपकी मदद का इंतज़ार कर रहा है।
बिना देरी किए मौके पर पहुँचें और रेस्क्यू टीम को सूचित करे और मदद करें।#SOSNSUI pic.twitter.com/3EOyMmFeyJ
কতজনকে উদ্ধার করা হয়েছে?
উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে এক জাতীয় সংবাদমাধ্যমের-র প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে AIIMS ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বহু মানুষ আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। NDRF, দিল্লি পুলিস, দিল্লি ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থা ঘটনাস্থলে কাজ করছে। ধ্বংসস্তূপ সরাতে অত্যাধুনিক সরঞ্জামের পাশাপাশি প্রশিক্ষিত কুকুরও ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রথম দিকে উদ্ধারকাজে হাত লাগান।
A building suddenly collapses like a pack of cards in Delhi's Satya Niketan area.— D (@Deb_livnletliv) September 6, 2026
Primarily occupied by Delhi University students, several students trapped under the debris.
NSUI team is on site engaged in rescue operations.
Where is Delhi govt? pic.twitter.com/B3JTGGFC2h
বাড়িটি নিয়ে কী জানা যাচ্ছে?
MCD-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বাড়িটি প্রায় ৫০ বছরের পুরনো। প্রায় ৫৫ বর্গগজ জমির উপর তৈরি এই কাঠামোটি G+4 ছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে মূল অনুমোদন ছিল G+1 নির্মাণের জন্য—অর্থাৎ অনুমোদনের তুলনায় বাড়িটির তলা বেশি ছিল কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় এসেছে। দুর্ঘটনার পর আশপাশের আরও কিছু বাড়ি নিয়েও সতর্ক হয়েছে প্রশাসন। পাশের একটি মহিলা PG খালি করে দেওয়া হয়েছে এবং সেটি সিল করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেআইনি ভাবে চার তলার বেশি নির্মাণ করা বিপজ্জনক বাড়িগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে MCD।
পুলিসের মামলা, তদন্তের নির্দেশ
এই ঘটনায় বাড়ির মালিক ও অন্যদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করেছে দিল্লি পুলিস। প্রাথমিকভাবে মালিকের বিরুদ্ধে গাফিলতি এবং মানুষের জীবন বিপন্ন করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিস দলও গঠন করেছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে, এই দুর্ঘটনার পর দিল্লির বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও PG-র নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে পুরনো বাড়িতে অনুমোদনের বাইরে নির্মাণ, মেরামতির সময় নিরাপত্তা এবং PG চালানোর নিয়ম মানা হয়েছিল কি না—এই বিষয়গুলি এখন তদন্তের কেন্দ্রে।
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