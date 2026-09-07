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১১ সেকেন্ডের SOS ভিডিয়ো! রক্তাক্ত মুখ, ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে পড়ুয়ার কাতর আর্তি, দিল্লির PG-তে মৃত ৬

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাঁচতলা PG! ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়ে বন্ধুকে ভিডিও কল, তারপরই সামনে এল ভয়াবহ ছবি। দিল্লির সত্য নিকেতনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল দুর্ঘটনার মুহূর্তে? ধ্বংসস্তূপের নীচে আর কেউ কি আটকে রয়েছেন? উদ্ধারকাজ যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 07, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:16 AM IST
১১ সেকেন্ডের SOS ভিডিয়ো! রক্তাক্ত মুখ, ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে পড়ুয়ার কাতর আর্তি, দিল্লির PG-তে মৃত ৬
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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১১ সেকেন্ডের SOS ভিডিয়ো! ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়ুয়ার আর্তি, দিল্লির PG-তে মৃত ৬
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