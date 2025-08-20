English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bomb Threat in 50 schools: মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা, এই দিনেই ৫০ স্কুলে বম্ব মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! তীব্র আতঙ্কে কাঁপছে রাজধানী...

Delhi schools bomb threat: একের পর স্কুলে ফের নতুন করে বোমাতঙ্কের জেরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। ৫০টিরও বেশি স্কুলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হয়েছে বলে খবর। খবর পাওয়ামাত্রই স্কুলগুলিতে পৌঁছয় পুলিস। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 20, 2025, 03:35 PM IST
Bomb Threat in 50 schools: মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা, এই দিনেই ৫০ স্কুলে বম্ব মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! তীব্র আতঙ্কে কাঁপছে রাজধানী...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বোমাতঙ্ক রাজধানীতে। এবার বোমার হুমকি এল স্কুলে। অন্তত ৫০টিরও বেশি স্কুলে একসঙ্গে বোমা হামলার হুমকির ই-মেল (Bomb threats to over 50 Delhi schools) আসায় আতঙ্ক ছড়াল রাজধানীজুড়ে। কোন কোন স্কুলে হুমকি দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট না হলেও, এর মধ্যে একটি স্কুল মালব্য নগরে এবং অন্যটি নজফগড়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 

আরও পড়ুন, Delhi CM Rekha Gupta Attacked: দিল্লিতে বেজেছে কুকুরের মৃ*ত্যুঘণ্টা! বদলা নিতেই মুখ্যমন্ত্রীর গালে চড় 'পশুপ্রেমী' রাজেশের...

জানা গিয়েছে, রাহুল মডেল স্কুল, দ্বারকার ম্যাক্সফোর্ট স্কুল, মালব্য নগরের এসকেভি, প্রসাদ নগরের অন্ধ্র স্কুল ছাড়াও আরও বহু স্কুলে হুমকি ইমেল এসেছে। এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয়বার দিল্লির স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হল। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিল্লির হৌজ রানি এলাকায় সর্ভোদয়া কন্যা বিদ্যালয় -এও একই ধরনের হুমকি ইমেল পাঠানো হয়েছে। সকালেই স্কুলে স্কুলে পৌঁছে যায় বোম্ব স্কোয়াড ও নিরাপত্তারক্ষীরা। 

হুমকি ই-মেলকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে চূড়ান্ত আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পুলিশ, ডগ স্কোয়াড, বোম স্কোয়াড এবং অগ্নিনির্বাপক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালাচ্ছে। এর আগেও গত ১৮ অগস্ট দিল্লির দ্বারকার তিনটি স্কুল-সহ মোট ৩২টি স্কুলে একইভাবে বোমা হুমকির ই-মেল পাঠানো হয়েছিল। আতঙ্কে পড়ুয়াদের সরিয়ে নিতে হয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

পুলিস সূত্রে খবর, কোনও স্কুলে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। তবে ইমেলগুলি ‘ভুয়ো’, সেই দাবি এখনই করতে নারাজ পুলিস। কে বা কারা এই ইমেল করল, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশের মতে, বোমাতঙ্ক কাটার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে। সূত্রের খবর, সকাল ৭.‌৪০ থেকে ৭.‌৪২ এর মধ্যে হুমকি ইমেল গুলি আসে। 

আরও পড়ুন, Madhya Pradesh Horror: যুবতী স্কুল টিচারই ক্রাশ! প্রেমের প্রস্তাবে না করায় জ্যান্ত জ্বা*লিয়ে দিল ছাত্র...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
delhi schoolsbomb threatsevacuationsWednesday morningthree schoolsbomb threats delhi
পরবর্তী
খবর

UP Cop shocking case: ভয়ংকর! পথকুকুরকে বাঁচাতে বাইকের ব্রেক কষতেই ছিটকে রাস্তায়... মুহূর্তে গাড়ির চাকায় রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন মহিলা পুলিসকর্মী....

.

পরবর্তী খবর

Alien Approaching Earth: ভয়ংকর গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এলিয়েনদের স্পেসক্র্যাফ্ট! আতঙ্কে...