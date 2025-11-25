English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Red Fort Blast: সন্ত্রাসী বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই লালকেল্লায় বিস্ফোরণ! তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Delhi Red Fort Blast: দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিস বেশকিছু  বিস্ফোরক নথি হাতে পেয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 25, 2025, 05:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় ১০ বছর আগে ২০১৬ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মারা যায় কাশ্মীরি জঙ্গি বুরহান ওয়ানি। দিল্লি বিস্ফোরণের পেছনে সেই বুরহান ওয়ানির ভূত দেখছেন তদন্তকারীরা। এমনটাই সূত্রের খবর। 

দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল আত্মঘাতী বোমরু ডা উমর উন নবি। সূত্রের খবর ২০১৬ সালে কাশ্মীরের তরুণ জঙ্গি বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই ওই বিস্ফোরণ ঘটনা হয়েছে। এমনটাই সূত্রের খবর। হোয়াইট কলার টেররিস্ট মডিউলের অন্য়ান্য সদস্যদের কাছে নিজের 'আমির' বলে পরিচয় দিত উমর উন নবি। বলত সে তাদের নেতা।

দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিস বেশকিছু  বিস্ফোরক নথি হাতে পেয়েছে। হরিয়ানার ফরিদাবাদে যে হোয়াইট কলার মডিউলের সদস্যদের সন্ধান পুলিস পায় তাদের কথা থেকেই ওইসব নথি উদ্ধার করা হয়েছে। 

তদন্তে উঠে এসেছে উমর উন নবিকে ওই আমির উপাধি দিয়েছিল দিল্লির বিস্ফোরণে ধৃত আর এক জঙ্গি মুজাম্মিল সাকিল। এই মুজাম্মিল সাকিলকে নিয়োগ করেছিল মওলানা ইরাফান আহমেদ।

দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত আর এক জঙ্গি শাহিন সঈদ। তাদের জেরা করেও বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছে পুলিস। এমনটাই সূত্রের খবর।  তদন্ততকারীদের দাবি, মুজাম্মিল তাদের জানিয়েছে গোটা দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে সে একজন কর্মী মাত্র। তুলনাটা যদি উমর উন নবির সঙ্গে হয় তাহলে সে একেবারে মামুলি লোক। জঙ্গিরা দিল্লি বিস্ফোরণের নাম দিয়েছিল অপারেশন আমির।

তদন্তে উঠে এসেছে উমর উন নবি মোট ৯টি ভাষা জানে। মুজাম্মিল জানিয়েছে, উমরের যে ধরনের মেধা তাতে সে খুব সহজেই পরমাণু বিজ্ঞানী হতে পারত। ও যেভাবে কথা বলে তাতে তার মধ্য়ে থাকে প্রচুর ডেটা। খব বেশি কথা বলত না। উমর বারবারই বলত ভরতের পরিবেশ মুসলিমদের জন্য ভালো নয়। এদেশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ খুব সোজা। গণহত্যা যে কোনও সময় হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের গ্রীষ্মে, ২২ বছর বয়সী বুরহান মুজাফফর ওয়ানি এবং তার দলবল দক্ষিণ কাশ্মীরের বেমডোরা কোকেরনাগের আপেল বাগানগুলিতে নীরবে প্রবেশ করেছিল, নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। বুরহান এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।  তৎকালীন সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল মুজাহিদিনের শীর্ষ বিদ্রোহী কমান্ডার বুরহান প্রথমে নিহত হন। তার পরে নিহত হন তার দুই সঙ্গী, সারতাজ আহমেদ শেখ এবং পারভেজ আহমেদ লস্করি।

delhi blastred fort blastDelhi Blast Accused Umar Un NabiBURHAN WANI
