/ঘরের মেঝেতে রক্তবন্যা! বাড়িতে ঢুকে একলা মুসকানকে নৃশংস খুন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ির দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে ভেসে আসছে চিৎকার। কী হয়েছে বুঝতে না পেরে ছুটে এলেন প্রতিবেশীরা। দরজা খুলতেই চোখের সামনে ভয়াবহ দৃশ্য। রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছেন ২১ বছরের তরুণী। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো গেল না তাঁকে। দিল্লির তিলক নগরের এই ঘটনায় এখন কাঠগড়ায় তাঁরই পরিচিত এক ব্যক্তি-- জিম ট্রেনার ইমরান। নিহত তরুণীর নাম মুসকান। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি মডেলিং করতেন। বুধবার পশ্চিম দিল্লির তিলক নগরে নিজের বাড়ির দোতলায় একাই ছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময়ই তাঁর বাড়িতে ঢুকে ছুরি নিয়ে হামলা চালান ইমরান।
চিৎকার শুনেই ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা
ঘরের ভিতর থেকে মুসকানের চিৎকার শুনে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। তাঁরা দ্রুত তাঁর বাড়িতে ছুটে যান। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখতে পান ভয়াবহ দৃশ্য। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন মুসকান। শরীরে ছুরির আঘাতের চিহ্ন। এক মুহূর্তও দেরি না করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন প্রতিবেশীরা। হাসপাতালে পৌঁছনোর পর শুরু হয় চিকিৎসা। কিন্তু আঘাত ছিল অত্যন্ত গুরুতর। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় ২১-এর তরুণীর।
কেন সন্দেহ ইমরানের দিকে?
মুসকানের বন্ধু আমান জানিয়েছেন, তিন বোনের মধ্যে মুসকান ছিলেন সবচেয়ে ছোট। ঘটনার সময় তাঁর দিদি চণ্ডীগড়ে ছিলেন। খবর পেয়েই তিনি আমানকে ফোন করে দ্রুত মুসকানের বাড়িতে যেতে বলেন। আমানের দাবি, মুসকানের বোনেরা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ইমরান আগে থেকেই মুসকানকে হেনস্থা করতেন। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছিল বলে তাঁদের দাবি। ফলে মুসকানের উপর হামলার খবর সামনে আসতেই সন্দেহের তির যায় ইমরানের দিকে। তবে এই অভিযোগ এখনও তদন্তসাপেক্ষ। পুলিস সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।
হামলার পর থেকেই উধাও ইমরান
ঘটনার পর থেকেই ইমরানের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। পুলিস তাঁর সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। দিল্লি পুলিসের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি ঘটনার আসল কারণ কী, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
সিসিটিভিতে কি ধরা পড়েছে সেই ছবি?
মুসকানের বাড়ির আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। কখন ইমরান বাড়িতে ঢুকেছিলেন, কতক্ষণ সেখানে ছিলেন এবং হামলার পর কোন পথে পালিয়েছেন—সব তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিসের তদন্তে আরও উঠে আসতে পারে, মুসকান ও ইমরানের মধ্যে ঠিক কী ধরনের সম্পর্ক ছিল এবং অতীতে তাঁদের মধ্যে কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছিল কি না। এক তরুণীর বাড়িতে একা থাকার সুযোগে এই হামলা কি পূর্বপরিকল্পিত? নাকি আচমকাই ঘটেছিল এই ঘটনা? কেনই বা ২১ বছরের মুসকানকে প্রাণ দিতে হল?
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