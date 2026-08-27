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ঘরের মেঝেতে রক্তবন্যা! বাড়িতে ঢুকে একলা মুসকানকে নৃশংস খুন...

Delhi model: বাড়ির ভিতর রহস্যজনকভাবে খুন ২১ বছরের ছাত্রী ও মডেল মুসকান। বুধবার বাড়িতে একাই ছিলেন তিনি। আচমকাই তাঁর চিৎকার শুনতে পান প্রতিবেশীরা। ঘরে ঢুকে দেখা যায়, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তরুণী। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনায় মুসকানের জিম ট্রেনার ইমরানের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:07 AM IST
ঘরের মেঝেতে রক্তবন্যা! বাড়িতে ঢুকে একলা মুসকানকে নৃশংস খুন...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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