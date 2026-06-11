/Delhi TMC Party Office Closed: গৃহহীন তৃণমূল, ছাদহীন মমতার দিল্লির পার্টি অফিসও কেড়ে নেওয়া হল, নেপথ্যে ঘনিষ্ঠ কোন সাংসদ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে দিল্লিতে বন্ধ হয়ে গেল তৃণমূলের পার্টি অফিস, ঝাঁপ বন্ধ হল ২০ রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের।
২০২৬ কি মমতার দুঃসময়ের চূড়ান্ত? তৃণমূল আর মমতা কি শনির কোপে পড়েছেন? কার কুনজর, অভিশাপে একের পর এক খারাপ আর ধাক্কা আসছে মমতার? নির্বাচনে ভরাডুবির পর বাংলায় যখন তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় শেষ হতে চলেছে ঠিক তখনই জাতীয় রাজনীতিতেও বড় ধাক্কা ঘাসফুল শিবিরে।
সংসদীয় ও পরিষদীয় দল ভাঙার পর এবার দেশের রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান পার্টি অফিসও সম্পুর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। ২০ নম্বর ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের যে বাড়িটি এতদিন দিল্লির বুকে ‘তৃণমূল ভবন’ হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখান থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, সাইনবোর্ড এবং নেমপ্লেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মূল দরজায় এখন ঝুলছে তালা।
দিল্লির বুকে দলের যাবতীয় রাজনৈতিক রণকৌশল তৈরি, সাংসদদের বৈঠক এবং সাংবাদিক সম্মেলনের অলিখিত ভরকেন্দ্র ছিল এই বাংলোটি। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ‘বিদ্রোহী ব্লকে’ যোগ দেওয়ার পরপরই দিল্লির এই দরবারে কার্যত ‘নো এন্ট্রি’ বোর্ড ঝুলে গেল।
পার্থ ভৌমিকের শিবির বদল
সংসদ ভবনের একেবারে অদূরে অবস্থিত ২০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের এই বিলাসবহুল বাংলোটি আদতে সাংসদ কোটায় বরাদ্দ হয়েছিল ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের নামে। তিনি নিজে দিল্লিতে গেলে বেশিরভাগ সময় বঙ্গভবনে থাকতেন এবং দলকে এটি পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।
কিন্তু সম্প্রতি লোকসভায় তৈরি হওয়া তৃণমূলের বিদ্রোহী ব্লকে শামিল হওয়ার পর পার্থ ভৌমিক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যে নেতৃত্বের ওপর তাঁর আর ভরসা নেই, তাঁদের তিনি নিজের সরকারি বাসভবন ব্যবহার করতে দেবেন না।
সাংসদ পদ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অবস্থান বদলের পরেই সরকার তাঁর পুরনো আবাসনটি বাতিল করে ‘হুগলি’ টাওয়ারের ৫০১ নম্বর ফ্ল্যাটটি বরাদ্দ করেছে। ফলে পুরনো বাংলোটির ওপর থেকে তৃণমূলের অধিকার সম্পূর্ণ চলে গেল। যদিও সাউথ অ্যাভিনিউতে দলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের নামে বরাদ্দ একটি বাড়িতে তৃণমূলের অস্থায়ী কার্যালয় রয়েছে, তবে রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের অফিসটি হাতছাড়া হওয়া দিল্লির বুকে জোড়াফুলের জন্য এক বিরাট রাজনৈতিক বিপর্যয়।
কলকাতায় তৃণমূল ভবন
শুধু দিল্লিই নয়, কলকাতার ইএম বাইপাসের ধারে অবস্থিত অস্থায়ী তৃণমূল ভবনটি নিয়েও এখন চরম বিপাকে পড়েছে দল। বাড়িটি ফেরত চেয়ে ইতিমধ্যেই প্রগতি ময়দান থানার দ্বারস্থ হয়েছে মালিকপক্ষ ‘মডার্ন ডেকরেটার্স’।
করোনাকালে হোটেলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ২০২২ থেকে ২০২৩--এই এক বছরের চুক্তিতে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল তৃণমূল। শর্ত ছিল, নতুন ভবন তৈরি হলেই এটি ছেড়ে দেওয়া হবে। পরে চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হলেও, তা পেরিয়ে যাওয়ার দেড় বছর পরেও বাড়িটি ফেরত দেওয়া হয়নি। মালিকপক্ষের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জুলাই মাসে বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের কোনও নেতার সঙ্গেই আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই তাঁরা পুলিসের সাহায্য নিয়েছেন।
ঘরছাড়া হওয়ার মুখে ঘাসফুল শিবির
লোকসভার বিদ্রোহী সাংসদরা ইতিমধ্যেই এনডিএ (NDA)-কে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। একদিকে পরিষদীয় দলের রাশ হাতছাড়া হওয়া, অন্যদিকে দিল্লি থেকে কলকাতা--দলের মাথার ছাদ নিয়ে টানাটানি শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে তৃণমূল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের ধাক্কার পর একের পর এক অফিস হাতছাড়া হওয়া এবং আইনি জটিলতা প্রমাণ করছে যে, দল এখন সাংগঠনিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত। ঘরছাড়া হওয়ার এই পরিস্থিতি আগামী দিনে ঘাসফুলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে আরও বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
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