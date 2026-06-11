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Delhi TMC Party Office Closed: গৃহহীন তৃণমূল, ছাদহীন মমতার দিল্লির পার্টি অফিসও কেড়ে নেওয়া হল, নেপথ্যে ঘনিষ্ঠ কোন সাংসদ?

Mamata Banerjee: সংসদীয় ও পরিষদীয় দল ভাঙার পর এবার দেশের রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান পার্টি অফিসও সম্পুর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। ২০ নম্বর ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের যে বাড়িটি এতদিন দিল্লির বুকে ‘তৃণমূল ভবন’ হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখান থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, সাইনবোর্ড এবং নেমপ্লেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মূল দরজায় এখন ঝুলছে তালা।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 11, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:06 PM IST
Delhi TMC Party Office Closed: গৃহহীন তৃণমূল, ছাদহীন মমতার দিল্লির পার্টি অফিসও কেড়ে নেওয়া হল, নেপথ্যে ঘনিষ্ঠ কোন সাংসদ?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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