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বিশ্বকে তাক লাগাতে প্রস্তুত দিল্লি! পর্যটন ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ বড় চমক পর্যটন মন্ত্রী কপিল মিশ্রের

দিল্লির পর্যটন বিকাশে শিল্পমহলকে একসঙ্গে কাজ করার ডাক দেন পর্যটন মন্ত্রী কপিল মিশ্র। তিনি পিতামপুরা হাটকে 'পিএম ইউনিটি হাব' এবং গার্ডেন অব ফাইভ সেন্সেস সংস্কারের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি শিখ, মারাঠা, জাঠ ও অনঙ্গপাল তোমরের স্মারক তৈরির কথাও জানান তিনি। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 23, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:28 PM IST
বিশ্বকে তাক লাগাতে প্রস্তুত দিল্লি! পর্যটন ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ বড় চমক পর্যটন মন্ত্রী কপিল মিশ্রের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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