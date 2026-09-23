/বিশ্বকে তাক লাগাতে প্রস্তুত দিল্লি! পর্যটন ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ বড় চমক পর্যটন মন্ত্রী কপিল মিশ্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় রাজধানীর পর্যটন ক্ষেত্রকে সাজাতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করল দিল্লি সরকার। ২৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ভিএফএস গ্লোবাল ও রেড হ্যাট কমিউনিকেশনসের সহযোগিতায় আয়োজিত 'ওয়িয়ন আইকনিক ট্যুরিজম সামিট অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ঘোষণা করেন দিল্লির পর্যটন মন্ত্রী কপিল মিশ্র। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। সম্মানীয় অতিথি কপিল মিশ্রের বক্তব্যে উঠে আসে রাজধানীর ঐতিহ্য, সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখার নানা দিক। গোটা দেশের পর্যটন বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।
সম্মেলনে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ, নতুন সুযোগ, আধুনিক প্রবণতা ও নানা প্রতিকূলতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে শিল্পমহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কপিল মিশ্র। তিনি বলেন, দিল্লি বর্তমানে এক বড়সড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাই পর্যটকদের কাছে রাজধানী শহরকে এক অনন্য বৈশ্বিক গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি শিল্পপতিদের অংশীদার হওয়ার অনুরোধ জানান। সেই সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মহলের কাছ থেকে নানা পরামর্শ ও প্রস্তাবও চেয়েছেন তিনি।
পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে একটি আইকনিক 'টাউন হল এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার' গড়ে তোলার কথা জানান মন্ত্রী। এই প্রকল্পের রূপায়ণেও তিনি পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিদের যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানান। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, দিল্লির পিতামপুরা হাটকে রূপান্তর করা হবে 'পিএম ইউনিটি হাব'-এ। পর্যটকদের আরও বেশি আকৃষ্ট করতে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে 'গার্ডেন অব ফাইভ সেন্সেস' চত্বরও।
দিল্লির পর্যটন প্রসারের পরবর্তী ধাপে অংশীদারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার ডাক দেন কপিল মিশ্র। তাঁর বার্তা, "এখনই সময় একসঙ্গে বসা, কথা বলা এবং পরিকল্পনা সাজানোর।"
একই সঙ্গে রাজধানীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর বিশেষ জোর দেন পর্যটন মন্ত্রী। তিনি জানান, দিল্লির ইতিহাসে এতদিন কেবল একটি নির্দিষ্ট আখ্যানকেই বেশি তুলে ধরা হয়েছে। অথচ এই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিখদের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব, মারাঠাদের অবদান এবং জাঠ সম্প্রদায়ের বীরত্বগাথা। দিল্লির পত্তন ও রূপায়ণে রাজা অনঙ্গপাল তোমরের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলিকে যথাযথ সম্মান জানাতে দিল্লিতে নতুন স্মারক বা মেমোরিয়াল গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার।
মিশ্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিই ভারতকে আগামী দিনে বিশ্বমঞ্চে মহাশক্তিতে পরিণত করবে এবং এই ঐতিহ্য দেশের প্রতিটি কোণ থেকে গোটা বিশ্বে পৌঁছে যাবে। সবশেষে তিনি পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিদের ফের মনে করিয়ে দেন, দিল্লি দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং সেই বদলের অন্যতম কাণ্ডারি হতে বেসরকারি ক্ষেত্রকে সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগোতে হবে।
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