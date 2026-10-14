Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /পুজোর মুখে দিল্লিতে হাহাকার: ককরোচ আর ইন্ডি জোটের লাগাতার বিক্ষোভে-অবরোধের কোপে ২০০০ কোটির বিরাট ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

পুজোর মুখে দিল্লিতে হাহাকার: ককরোচ আর ইন্ডি জোটের লাগাতার বিক্ষোভে-অবরোধের কোপে ২০০০ কোটির বিরাট ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

CJP Protest in Delhi: দিল্লিতে লাগাতার বিক্ষোভ ও ট্রাফিক ব্লকেডে ২০০০ কোটি টাকার ব্যবসা লাটে। কনট প্লেস সহ বাজারে ধস, সমাধান খুঁজতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ ব্যবসায়ীরা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 14, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 03:00 PM IST
পুজোর মুখে দিল্লিতে হাহাকার: ককরোচ আর ইন্ডি জোটের লাগাতার বিক্ষোভে-অবরোধের কোপে ২০০০ কোটির বিরাট ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আলো না থাকায় প্রতিমার গায়ে ভুলবশত নীল রং দিয়ে ফেলেন মৃৎশিল্পী! ৩০০ বছরের মুখে দাঁড়ি
2
3
4
5