/Traffic Police Death: কাজের মাঝেই প্রথমে স্কুটির বেপরোয়া ধাক্কা, ঠিক তারপরই পিষে দিল লরি! মর্মান্তিক মৃত্যু ট্রাফিক পুলিসের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্তব্যরত অবস্থায় পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হেড কনস্টেবলের। মৃত হেড কনস্টেবলের নাম অনিল (৩৯)। দুর্ঘটনাটি উত্তর দিল্লির আইএসবিটি (ISBT) কাশ্মীর গেটের কাছে।
কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটে?
শনিবারের ব্যস্ত সময়। রিং রোডের ওপর ট্রাফিক সামলাচ্ছিলেন অনিল বাবু। আচমকাই হনুমান মন্দিরের দিক থেকে একটি স্কুটার তীব্র গতিতে ধেয়ে আসে। নিয়ম ভেঙে এক স্কুটারে সওয়ার ছিল তিন জন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্কুটারটি সজোরে ধাক্কা মারে অনিল বাবুকে। ছিটকে পিচ রাস্তায় পড়ে যান তিনি।
কিন্তু নিয়তি যেন ওখানেই থমকে ছিল না। অনিল বাবু যখন রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ধেয়ে আসে একটি দ্রুতগামী মালবাহী গাড়ি। আর্তনাদের সুযোগ না দিয়েই গাড়িটি তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে দ্রুত সুশ্রুত ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই কর্তব্যরত পুলিস কর্মী। চিকিৎসার সময়ই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার পর পরই সুযোগ বুঝে চম্পট দেয় স্কুটারের তিন আরোহী। তবে ঘাতক মালবাহী গাড়ির চালককে পুলিস হাতেনাতে ধরে ফেলে। পুলিস এখন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পলাতকদের খোঁজ চালাচ্ছে। মৃত কনস্টেবল মূলত রাজস্থানের কোটপুতলির বাসিন্দা ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি দিল্লির ছাতারপুরে থাকতেন। তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, রবিবার সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে কলকাতায়। সেক্টর ফাইভ থেকে একটি গাড়ি এবং একটি বাইক চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি দামি গাড়ির চালক সিগন্যালের তোয়াক্কা না করে কোনরকম ইন্ডিকেটর ছাড়াই গাড়িটি রাইট টার্ন করেন। পাশেই ছিল বাইক। গাড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে বাইক ছিটকে পড়ে রাস্তায়। বাইক চালকের মাথায় হেলমেট ছিল। তার শরীরের বাকি অংশে মারাত্নক আঘাত লাগে।
বাইকের ধাক্কার পর গাড়ির চালক অত্যন্ত দ্রুত গতির গাড়িতে শাটল ব্রেক কোষেন। কিন্তু গতি এতটাই বেশি ছিল যে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে গাড়ি ঢুকে যায় রাস্তার মাঝখানে থাকা ট্র্যাফিক পুলিস কিয়স্কে। কিয়স্ক এর সামনের অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। গাড়ি চালক কে আটক করেছে পুলিস। গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আহত বাইক চালক কে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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