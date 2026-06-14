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Traffic Police Death: কাজের মাঝেই প্রথমে স্কুটির বেপরোয়া ধাক্কা, ঠিক তারপরই পিষে দিল লরি! মর্মান্তিক মৃত্যু ট্রাফিক পুলিসের

Delhi Road Accident: দুর্ঘটনার পর অনিল বাবুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁকে দ্রুত সিভিল লাইন্সের সুশ্রুত ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসার সময়ই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 14, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:26 AM IST
Traffic Police Death: কাজের মাঝেই প্রথমে স্কুটির বেপরোয়া ধাক্কা, ঠিক তারপরই পিষে দিল লরি! মর্মান্তিক মৃত্যু ট্রাফিক পুলিসের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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কাজের মাঝেই স্কুটির বেপরোয়া ধাক্কা, ঠিক তারপরই পিষে দিল লরি! মর্মান্তিক মৃত্যু
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