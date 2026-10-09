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যন্তর মন্তরে সিজেপি বিক্ষোভের আগেই যেন নিশ্ছিদ্র দুর্গ দিল্লি: ২৩ হাজার পুলিস, ফেস রিকগনিশন মেশিন আর AI ড্রোন নজরদারি: অবরুদ্ধ রাজধানী

CJP protest in Delhi: উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান সীমান্ত দিয়ে যাতে আন্দোলনকারীদের কোনও দল দিল্লিতে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য শাহদারা ও পূর্ব সীমানায় একাধিক ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ৯ ও ১০ অক্টোবর পুরো দিল্লিতে মদের দোকান বন্ধ (Dry Day) রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 09, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 04:48 PM IST
যন্তর মন্তরে সিজেপি বিক্ষোভের আগেই যেন নিশ্ছিদ্র দুর্গ দিল্লি: ২৩ হাজার পুলিস, ফেস রিকগনিশন মেশিন আর AI ড্রোন নজরদারি: অবরুদ্ধ রাজধানী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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