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দিল্লি-উত্তরাখণ্ডে হাই অ্যালার্ট, জঙ্গিদের টার্গেটে মন্দির-রেল-পুলিস

Khalistani Threat: মেইল করে এরকম হুমকি এর আগেও দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি মাসে খবর ছিল খালিস্তানি কটি জঙ্গি সংগঠন ও বাংলাদেশের একটি সংগঠন সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাতে পারে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 27, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:54 PM IST
দিল্লি-উত্তরাখণ্ডে হাই অ্যালার্ট, জঙ্গিদের টার্গেটে মন্দির-রেল-পুলিস
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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