/দিল্লি-উত্তরাখণ্ডে হাই অ্যালার্ট, জঙ্গিদের টার্গেটে মন্দির-রেল-পুলিস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি ও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন টার্গেটে হামলা চালাতে পারে খালিস্তানি জঙ্গিরা। গোয়েন্দা তথ্যের উপরে ভিত্তি করে দুই জায়গায় হাই অ্যালার্ট জারি হল। সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, দিল্লি ও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন মন্দির, সরকারি ভবন, রেল স্টেশন ও পুলিসের উপরে হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা।
জানা যাচ্ছে ই-মেইলের মাধ্যমে ওই হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই ইমেলে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা, বড় মন্দির এবং সরকারি অফিসের নাম উল্লেখ করে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, ওই সতর্কবার্তা পাওয়ার পর উত্তরাখণ্ড পুলিস, দিল্লি পুলিস এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যেসব জায়গায় খুব সহজেই হামলা করা যায় সেইরকম এলাকাগুলিতে নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ও তা আরও জোরদার করা হচ্ছে।
ওই ইমেইলটি কোথা থেকে এসেছে তার খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মেলটি আসলেই সত্যি নাকি ভুয়ো তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। তবে দুটি জায়গার ধর্মীয় স্থান, গুরুত্বপূর্ণ অফিসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, মেইল করে এরকম হুমকি এর আগেও দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি মাসে খবর ছিল খালিস্তানি কটি জঙ্গি সংগঠন ও বাংলাদেশের একটি সংগঠন সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাতে পারে। তার জের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল লাল কেল্লা ও তার পাশাপাশি এলাকায় কোনও হামলা হতে পারে। খবর ছিল, চাঁদনিচক এলাকায় একটি মন্দিরে হামলা হতে পারে। সেইসময় গোয়েন্দাদের রেডারে ছিল লস্কর ই তৈবা।
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