Delhi Restaurant Denies Entry: ভারতীয়, শালীন পোশাক পরে ঢোকা যাবে না রেস্তোরাঁয়! নিষেধাজ্ঞা বুমেরাং হওয়ায় ক্ষমা চাইল কর্তৃপক্ষ...

Delhi Restaurant Denies Entry: ভারতীয়, শালীন পোশাক পরে ঢোকা যাবে না রেস্তোরাঁয়! নিষেধাজ্ঞা বুমেরাং হওয়ায় ক্ষমা চাইল কর্তৃপক্ষ...
Restaurant Dress code: ভাইরাল ভিডিয়োটিতে, দেখা গিয়েছে অভিযোগকারী মহিলাকে চুড়িদার-কুর্তা পরে এসেছিলেন। আর তাঁর স্বামী পরেছিলেন টি-শার্ট এবং প্যান্ট। এই পোশাক পরে আসার কারণেই তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় পোশাক পরে আসায় দম্পতিকে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ, বিতর্কের মুখে পোশাক সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার পিতমপুরার রেস্তোরাঁ 'টুপাতা'-র। দিল্লির পিতমপুরা এলাকায় অবস্থিত রেস্তোরাঁ ‘টুপাতা’তে ভারতীয় পোশাক পরিহিত এক দম্পতিকে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়।
তবে সমালোচনার মুখে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ পরে জানায়, এখন থেকে সব ধরনের ভারতীয় পোশাক পরিহিত গ্রাহকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। রেস্তোরাঁর প্রবেশপথে একটি নোটিসও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে লেখা রয়েছে: "সব ধরনের ভারতীয় পোশাক অনুমোদিত।"
এই ঘটনার পর রেস্তোরাঁর মালিক নীরজ আগরওয়াল বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দেন। ANI-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আগরওয়াল জানান, রেস্তোরাঁর পক্ষ থেকে কাউকে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, "এই রেস্তোরাঁটি নতুন এবং সে সময় অপেক্ষার সময় ছিল প্রায় ১ থেকে দেড় ঘণ্টা। হয়তো সেই কারণেই দম্পতির খারাপ লেগেছে।"
রেস্তোরাঁর মালিক বলেন, "এমন কিছু নয়। আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই — তাঁরা ভারতীয় পোশাক পরুন বা পাশ্চাত্য পোশাক, তাতে কিছু যায় আসে না। এটি একটি নতুন রেস্তোরাঁ, তাই এখানে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয় — প্রায় ১ থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত। সেদিনও সেই পরিস্থিতিই ছিল। সেটা ছিল রবিবার, বন্ধুত্ব দিবস। হয়তো ওঁদের খারাপ লেগেছে, কারণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।"
রেস্তোরাঁর মালিক আরও বলেন, "এখানে কোনও পোশাক সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নেই... আমরা কাউকেই ঢুকতে বারণ করিনি। আমাদের একমাত্র অনুরোধ, আগেই বুকিং করে আসুন, যাতে কারও কোনও অসুবিধা না হয়। গত ১৫ দিন ধরে রেস্তোরাঁটি পূর্ণ ক্ষমতায় চলছে। আমি কী করব? মানুষ আসছেন, আমরা ভালো খাবার এবং মানসম্মত পরিষেবা দিচ্ছি। আমাদের এখানে অভিজ্ঞ কর্মীরা রয়েছেন। সবকিছুই খুব ভালো চলছে।"
ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর ঘটনাটির বিষয়ে সচেতন হয় দিল্লি সরকারও
ANI-কে উদ্ধৃত করে দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার বিষয়ে সচেতন হন। তিনি আমাকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন। সরকারি কর্মকর্তারা রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি মেনে নিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে আর কোনও পোশাক ভিত্তিক প্রবেশ-নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না।"
