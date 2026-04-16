  • Delimitation Bill 2026: ডিলিমিটেশনের আড়ালে বৈষম্যের ব্লুপ্রিন্ট: সরকারকে রুখতে এককাট্টা বিরোধীরা, কেন আটকে যেতে পারে মোদীব্রিগেড, জানুন

Delimitation Bill 2026: ডিলিমিটেশনের আড়ালে বৈষম্যের ব্লুপ্রিন্ট: সরকারকে রুখতে এককাট্টা বিরোধীরা, কেন আটকে যেতে পারে মোদীব্রিগেড, জানুন

Delimitation Bill 2026: ডিলিমিটেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল। এই বিলে লোকসভার সদস্য সংখ্যার বর্তমান সীমা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে 

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 16, 2026, 12:23 PM IST
Delimitation Bill 2026: ডিলিমিটেশনের আড়ালে বৈষম্যের ব্লুপ্রিন্ট: সরকারকে রুখতে এককাট্টা বিরোধীরা, কেন আটকে যেতে পারে মোদীব্রিগেড, জানুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ভোটের মুখে সংসদে আজ শুরু হচ্ছে ৩ দিনের বিশেষ অধিবেশন। সংসদে আজ পেশ হতে পারে ডিলিমিটেশন বিল। বর্তমানে সংসদে আসন সংখ্যা ৫৪৩। সেই আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করতে চাইছে মোদী সরকার। এর ফলে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মতো রাজ্য বেড়ে যেতে পারে আসনসংখ্যা। সেই লক্ষ্যেই বিশেষ অধিবেশনেই কেন্দ্র সরকার ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে চলেছে বলে খবর। এছাড়াও পেশ হচ্ছে মহিলাদের জন্য কোটা বিল।

সংসদে আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন নিয়ে আলোচনার কারণে সাধারণ বিতর্কের জন্য ১৮ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বিলগুলি যদি পাস হয়ে যায় এবং আইনে পরিণত হয়, তবে আগামী কয়েক দশকের জন্য দেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ধরণ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে।

ডিলিমিটেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল। এই বিলে লোকসভার সদস্য সংখ্যার বর্তমান সীমা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই ৮৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৮১৫ জন আসবেন রাজ্যগুলি থেকে এবং ৩৫ জন আসবেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে। আর তা যদি হয় তাহলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো রাজ্য বাড়বে আসন। ফলে দেশ শাসন করবে ওই দুই রাজ্যই।

জনসংখ্যার তথ্য ব্যবহার করে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের একটি কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হবে। এর ফলে, ১৯৭১ সালের পর থেকে ভারতের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার সীমানা পরিবর্তনের ওপর যে বিধিনিষেধ ছিল তা এই প্রথমবার উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

সংবিধানের ৮২ এবং ১৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিবার জনগণনার পর নির্বাচনী এলাকাগুলো পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। সীমানা পুনর্নির্ধারণের পুরো বিষয়টি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ একটি কমিশন তদারকি করে।

সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এই কমিশনের প্রধান হন। এছাড়া এতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাচন কমিশনাররা সদস্য হিসেবে থাকেন। যেসব রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সঠিকভাবে কার্যকর করেছিল, আসন সংখ্যা কমে গিয়ে তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য ১৯৭১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এই স্থগিতাদেশ ২০২৬ সাল পর্যন্ত বহাল থাকার কথা। এ পর্যন্ত মাত্র চারবার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, ২০২৬ সালের পর পরবর্তী আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী আসন সংখ্যা এবং সীমানা আপডেট করা হবে।

বিরোধী দলগুলো যদি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে, তবে সংসদের উভয় কক্ষেই সরকারের জন্য কাজটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে লোকসভার কার্যকর সদস্য সংখ্যা ৫৪১, যার দুই-তৃতীয়াংশ হলো ৩৬০। ক্ষমতাসীন এনডিএ (NDA) জোটের সদস্য সংখ্যা ২৯৩, অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে তাদের আরও ৬৭টি আসনের ঘাটতি রয়েছে।

রাজ্যসভার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ম্যাজিক ফিগার বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যাটি হলো ১৬৩। বর্তমানে এনডিএ (NDA) জোটের সদস্য সংখ্যা ১৪২-এর কিছু বেশি, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থেকে ২১টি আসন কম।

