/ভেঙে ফেলা হবে সমস্ত দোকান, ধাবা, অস্থায়ী আস্তানা! সরকারের কড়া নির্দেশ! বেঁধে দেওয়া হল দিনও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যেকোনো জাতীয় সড়কের রাইট অফ ওয়ে বা 'রো' (ROW)-র মধ্যে সমস্ত অননুমোদিত নির্মাণ বা অবস্থানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে তে মহারাষ্ট্র সরকার সোমবার রাজ্যের সমস্ত সংস্থাকে ৬০ দিনের মধ্যে এই সব ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। এই আদেশে রাইট অফ ওয়ে-এর উপর কোনো ধাবা, খাবারের দোকান বা বাণিজ্যিক নির্মাণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এই রাইট অফ ওয়ে হল সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও সংরক্ষিত সম্পূর্ণ ভূখণ্ড।
ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
ফালোদি দুর্ঘটনা বনাম ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া মামলায় ২০২৬ সালের ১৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া নির্দেশের ভিত্তিতে রাজ্যের সমস্ত পৌর কর্পোরেশন, পৌর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতকে সেই অর্ডারগুলি 'কঠোরভাবে মেনে চলার' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কী আছে নির্দেশে?
নির্দেশে বলা হয়েছে: যেকোনো জাতীয় সড়কের রাইট অফ ওয়ে (ROW)-এর মধ্যে যেকোনো নতুন ধাবা, খাবারের দোকান বা বাণিজ্যিক নির্মাণ/পরিচালনা অবিলম্বে নিষিদ্ধ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ ৬০ দিনের মধ্যে সমস্ত অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে ফেলা বা অপসারণ কার্যকর করবেন! এতে আরও বলা হয়েছে, এনএইচএআই/পিডব্লিউডি-র অনুমতি ছাড়া কোনো বিভাগ, কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সংস্থা হাইওয়ে সেফটি জোনের মধ্যে কোনো স্থানের জন্য কোনো লাইসেন্স, অনাপত্তি (এনওসি) বা বাণিজ্যিক অনুমোদন মঞ্জুর বা রিনিউ করতে পারবে না এবং এই ধরনের স্থানগুলির জন্য সমস্ত লাইসেন্স ৩০ দিনের মধ্যে পর্যালোচনা করতে হবে।
অবৈধ দখল উচ্ছেদ
যেসব জেলার মধ্য দিয়ে জাতীয় সড়ক গিয়েছে, সেসব জেলায় একটি জেলা সড়ক নিরাপত্তা টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হবে।
জেলা কালেক্টর জেলা প্রশাসন, পুলিস, এনএইচএআই (বা সংশ্লিষ্ট ভূমি-মালিকানা সংস্থা), পিডব্লিউডি এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের নিয়ে জেলা সড়ক নিরাপত্তা টাস্ক ফোর্স গঠন করবেন। নিয়মিতভাবে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করার দায়িত্ব জেলা কালেক্টর এবং পুলিস কমিশনার/পুলিস সুপারের উপর বর্তায়।
সুপ্রিম কোর্ট
সুপ্রিম কোর্ট তার আদেশে রাজ্য সরকারকে যেকোনো জাতীয় সড়কের কেন্দ্র থেকে ৪০ মিটার (আবাসিক) এবং ৭৫ মিটার (বাণিজ্যিক) এলাকার মধ্যে ৬০ দিনের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন নিষিদ্ধ করতে বলেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে রাজস্থানের ফালোদি জেলার ভারতমালা হাইওয়েতে রাস্তার পাশে পার্ক করা একটি ট্রাকের সঙ্গে টেম্পোর সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন নিহত এবং দুজন আহত হন। জানা গিয়েছে, ট্রাকটি একটি খাবারের দোকানের সামনে পার্ক করা ছিল এবং টেম্পোটি অন্য একটি গাড়িকে ওভারটেক করার চেষ্টা করার সময় রাস্তার পাশে পার্ক করা ট্রাকটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।
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