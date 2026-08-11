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ভেঙে ফেলা হবে সমস্ত দোকান, ধাবা, অস্থায়ী আস্তানা! সরকারের কড়া নির্দেশ! বেঁধে দেওয়া হল দিনও

Demolition of Illegal Hotels Dhabas: যেকোনো জাতীয় সড়কের রাইট অফ ওয়ে বা 'রো'-র মধ্যে সমস্ত অননুমোদিত নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে মহারাষ্ট্র সরকার সোমবার রাজ্যের সমস্ত সংস্থাকে ৬০ দিনের মধ্যে এই সব ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। এই আদেশে রাইট অফ ওয়ে-এর উপর কোনো ধাবা, খাবারের দোকান বা বাণিজ্যিক নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এই রাইট অফ ওয়ে সরকারের অধিগৃহীত ও সংরক্ষিত সম্পূর্ণ এক ভূখণ্ড।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:45 PM IST
ভেঙে ফেলা হবে সমস্ত দোকান, ধাবা, অস্থায়ী আস্তানা! সরকারের কড়া নির্দেশ! বেঁধে দেওয়া হল দিনও

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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