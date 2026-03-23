  • Deoghar temple under threat: বৈদ্যনাথধামে বিস্ফোরণ, পাক-চরের চক্রান্তে ভয়ংকর সন্ত্রাসের ছায়ায় দেওঘর

Deoghar temple under threat: বৈদ্যনাথধামে বিস্ফোরণ, পাক-চরের চক্রান্তে ভয়ংকর সন্ত্রাসের ছায়ায় দেওঘর

Pakistan Spy On Deoghar Temple: গাজিয়াবাদ পুলিস রবিবার তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করার পর থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসতে শুরু করে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 23, 2026, 03:05 PM IST
Deoghar temple under threat: বৈদ্যনাথধামে বিস্ফোরণ, পাক-চরের চক্রান্তে ভয়ংকর সন্ত্রাসের ছায়ায় দেওঘর
বৈদ্যনাথধামে বিস্ফোরণের ছক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার বড়সড় উদ্বেগ। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া পাকিস্তানি চরদের জেরা করে উঠে এল পিলে চমকানো সব তথ্য। জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের প্রসিদ্ধ বাবা বৈদ্যনাথ ধাম বা দেওঘর মন্দির ছিল এই পাক চরচক্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিস জানতে পেরেছে, এই পবিত্র তীর্থস্থানের তথ্য ও মানচিত্র ইতিমধ্যে সীমান্তের ওপারে পাচার করার ছক কষা হয়েছিল। 

তদন্তে উঠে আসা চাঞ্চল্যকর তথ্য

গাজিয়াবাদ পুলিস রবিবার তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করার পর থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসতে শুরু করে। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পান্ডা হল বিহারের বাসিন্দা নৌশাদ। পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে নৌশাদ স্বীকার করেছে যে, তাকে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভিডিয়ো এবং জিপিএস (GPS) লোকেশন দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। 

নৌশাদ ছিল এই চক্রের অন্যতম হ্যান্ডলার। এর আগে ধৃত সোহেল মালিকের মতোই নৌশাদ সরাসরি পাকিস্তানের হ্যান্ডলার সরফরাজের নির্দেশে কাজ করত। নৌশাদ ও তার সহযোগীরা ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ছবি এবং অবস্থান সংগ্রহ করে তা বিশেষ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠাত।

কী ভাবে চলত এই চরবৃত্তি?

তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই চক্রটি অত্যন্ত পেশাদার এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ। ধৃত নৌশাদ কেবল তথ্য সংগ্রহ করত না, বরং নেটওয়ার্ক বাড়ানোর জন্য কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের মগজধোলাই করে এই কাজে যুক্ত করত। 

এই চক্রের কাজের ধরন ছিল:

১. প্রশিক্ষণ ও অ্যাপ: পাকিস্তানি হ্যান্ডলার সরফরাজ নিজে নৌশাদকে একটি বিশেষ এনক্রিপ্টেড অ্যাপ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এই অ্যাপের মাধ্যমেই সমস্ত ছবি ও ভিডিয়ো পাঠানো হতো যাতে ভারতীয় গোয়েন্দারা তা সহজে ট্র্যাক করতে না পারে।

২. টার্গেট লোকেশন: দেওঘর মন্দির ছাড়াও নৌশাদের তালিকায় ছিল দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। সেখানে ঢুকে সেনাবাহিনীর গতিবিধি নজরদারি করা এবং সেখানকার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করার দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে।

৩. বিপুল তথ্য উদ্ধার: ধৃতদের মধ্যে মীরা নামে একজনের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে গোয়েন্দারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। ওই ফোনে ১০০-র বেশি  স্থানের ভিডিয়ো এবং জিপিএস লোকেশন পাওয়া গিয়েছে।

দেবঘর মন্দির কেন নিশানায়?

ঝাড়খণ্ডের দেবঘর মন্দির হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি স্থান। বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে এটি অন্যতম। সারা বছর এখানে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। 

গোয়েন্দাদের অনুমান, এই জনবহুল ও ধর্মীয় আবেগের কেন্দ্রবিন্দুকে টার্গেট করার পেছনে পাকিস্তানের লস্কর বা আইএসআই-এর মতো শক্তিগুলোর বড় কোনো নাশকতামূলক পরিকল্পনা ছিল। মন্দিরের জিপিএস লোকেশন সংগ্রহ করার অর্থ হলো ড্রোন হামলা বা রিমোট কন্ট্রোলড কোনো বিস্ফোরণের জন্য নিখুঁত মানচিত্র তৈরি রাখা।

হাওয়ালা নেটওয়ার্ক ও আর্থিক লেনদেন

এই বিশাল গুপ্তচরবৃত্তির জাল কেবল তথ্য আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর নেপথ্যে রয়েছে একটি শক্তিশালী হাওয়ালা নেটওয়ার্ক। পুলিশ সূত্রে খবর, এই চরদের নিয়মিত টাকা পাঠানো হতো পাঞ্জাবের একটি হাওয়ালা রুটের মাধ্যমে। 

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখন সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে যেখানে বিদেশের টাকা এসে জমা হতো। আর্থিক লেনদেনের উৎস খুঁজে বের করতে পুলিশের একটি বিশেষ টিম ফাইনান্সিয়াল ট্রেলিং (Financial Trailing) শুরু করেছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ ও সতর্কতা

নৌশাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও পুলিস তদন্ত চালাচ্ছে। তার প্রেমিকা গুরুগ্রামে থাকে, তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, নৌশাদ তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের আড়ালে নিজের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল।

এই গ্রেফতারির পর সারা দেশে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের দেবঘর মন্দির এবং দিল্লির ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিরাপত্তা অডিট করা হচ্ছে।

গাজিয়াবাদে পাক চরের এই গ্রেফতারি ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য হলেও, এটি নতুন করে বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতের ঘরের ছেলেদেরই যেভাবে চরবৃত্তিতে নামানো হচ্ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেবঘর মন্দিরের মতো ধর্মীয় স্থানে নাশকতার ছক রুখে দিতে গোয়েন্দারা এখন আরও বেশি তৎপর। নাগরিকদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো সন্দেহভাজন গতিবিধি দেখলেই তারা প্রশাসনকে জানাতে পারেন।

এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, সীমান্ত পেরিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে যেভাবে পাকিস্তানের ‘হ্যান্ডলাররা’ ভারতীয় যুবকদের প্ররোচিত করছে, তা রুখতে আমাদের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি যথেষ্ট? আপাতত ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত, তা খুঁজে বের করাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

