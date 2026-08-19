/নুনের বদলে গুঁড়ো সাবান! মিড-ডে মিলে কেলেঙ্কারি ঘটনা, অসুস্থ ৩৬ বাচ্চা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিড-ডে মিলের খাবারে নুনের বদলে ডিটারজেন্ট! গুঁড়ো সাবান! আর তার জেরে বিহারের স্কুলে অসুস্থ ৩৬ জন পড়ুয়া। বিহারের নালন্দা জেলার একটি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলে মারাত্মক গাফিলতির এই ঘটনাটি সামনে এসেছে। নুনের বদলে খাবারে 'ভুলবশত' কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান মিশিয়ে দেওয়ায়, সেই খাবার খেয়ে অন্তত ৩৬ জন ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের নালন্দা জেলার নূরসরাই থানা এলাকার পরাসী সরকারি মিডল স্কুলে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট মেনু অনুযায়ী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা-র পক্ষ থেকে স্কুলে সোয়াবিনের তরকারি ও ভাত দেওয়া হয়েছিল। খাবার পরিবেশনের পর বেশ কিছু শিক্ষার্থী বলতে থাকে যে, খাবারে নুন কম লাগছে। অভিযোগ, সেই সময় স্কুলের রান্নাঘরে রাখা ডিটারজেন্ট পাউডারকে নুন ভেবে ভুল করে তরকারিতে মিশিয়ে দেন রাঁধুনি।
সেই খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা একে একে পেটে তীব্র জ্বালা, মাথা ঘোরা ও বমির উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েকজন শিক্ষার্থী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে স্কুল চত্বরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে বিদ্যালয়েই তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায়, অসুস্থ পড়ুয়াদের তড়িঘড়ি বিহারশরিফ সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন নালন্দার সিভিল সার্জন ডঃ জয়প্রকাশ সিং। তিনি অসুস্থ পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। চিকিৎসার তদারকি করেন। মূলত ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানান তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে হাজির হন বিহারের গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক শ্রবণ কুমার। তিনিও চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে অসুস্থ শিশুদের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।
তিনি স্পষ্ট জানান, এই ধরনের চরম গাফিলতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। কীভাবে এবং কার গাফিলতিতে মিড-ডে মিলের খাবার ডিটারজেন্ট মিশল, তা খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাধী প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে ঘিরে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
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