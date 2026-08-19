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নুনের বদলে গুঁড়ো সাবান! মিড-ডে মিলে কেলেঙ্কারি ঘটনা, অসুস্থ ৩৬ বাচ্চা

Detergent in Mid-Day Meal: স্কুলে মিড-ডে মিলে সোয়াবিনের তরকারি ও ভাত দেওয়া হয়েছিল। খাবার পরিবেশনের পর বেশ কিছু শিক্ষার্থী বলতে থাকে যে, খাবারে নুন কম লাগছে। তারপরই...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:07 PM IST
নুনের বদলে গুঁড়ো সাবান! মিড-ডে মিলে কেলেঙ্কারি ঘটনা, অসুস্থ ৩৬ বাচ্চা
Image Credit: মিড-ডে মিলে গুঁড়ো সাবান

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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